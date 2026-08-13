Doanh số xe điện toàn cầu tăng 5 tháng liên tiếp

Theo số liệu vừa được hãng tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI) công bố, nhu cầu xe điện toàn cầu đã ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp trong tháng 7 vừa qua, khi sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường châu Âu bù đắp cho sự suy yếu tại Trung Quốc và Bắc Mỹ.

Cụ thể, doanh số xe chạy hoàn toàn bằng pin (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV) trên toàn thế giới trong tháng 7 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,85 triệu chiếc. Kết quả này nâng tổng doanh số xe điện tính từ đầu năm đến nay lên mức 11,5 triệu xe.

Số liệu thống kê cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các thị trường xe điện chủ chốt. Trong khi các chính sách trợ giá tại châu Âu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, thì thị trường Mỹ lại chịu tác động tiêu cực từ việc bãi bỏ các khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện.

Cùng lúc đó, các hãng sản xuất ôtô Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động xuất khẩu để duy trì đà tăng trưởng.

Xét theo khu vực, doanh số bán xe điện tại châu Âu trong tháng 7 đã tăng mạnh 33%, đạt 450.000 chiếc, qua đó đưa tốc độ tăng trưởng tích lũy từ đầu năm đến nay của khu vực này lên mức 28%.

Đánh giá về xu hướng này, hãng tư vấn BMI cho biết đà tăng trưởng cao vẫn tiếp tục duy trì tại các thị trường ôtô lớn của châu Âu, nơi nhiều quốc gia đã áp dụng trở lại các chương trình trợ giá xe điện trong vòng 18 tháng qua.

Trong đó, Pháp, Đức và Anh là những điểm sáng nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện trong tháng 7 lần lượt là 81%, 46% và 43%.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc lại ghi nhận mức giảm 5% trong tháng 7, xuống còn 980.000 xe. Tương tự, doanh số tại khu vực Bắc Mỹ cũng sụt giảm mạnh 27%, xuống 140.000 xe, sau khi chính sách ưu đãi thuế xe điện của Chính phủ Mỹ kết thúc./.

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