Hội nghị tòa án biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào thúc đẩy hợp tác tư pháp

Ngày 14/8, Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8 đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Đoàn Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu; đoàn Campuchia do Chánh án Tòa án Tối cao Chiv Keng dẫn đầu; đoàn Lào do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Phayvy Syboualypha dẫn đầu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Phayvy Syboualypha nhấn mạnh hội nghị là dịp để cơ quan tư pháp 3 nước trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới.

Ông cho rằng các bên cần đánh giá kết quả hợp tác trong 2 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả giữa hệ thống tòa án 3 nước.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng sau 16 năm duy trì với 8 kỳ tổ chức, hội nghị đã trở thành diễn đàn quan trọng để các tòa án trao đổi kinh nghiệm, củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh, các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy, cùng các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp nhằm bảo đảm thực thi pháp luật, bảo vệ công lý và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đánh giá cao các chủ đề được lựa chọn tại hội nghị lần này, cho rằng đây là những vấn đề thiết thực, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên hơn giữa cơ quan tư pháp ba nước.

Ông khẳng định Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hệ thống tòa án ba nước.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Về phần mình, Chánh án Tòa án Tối cao Campuchia Chiv Keng cho biết hội nghị là dịp đánh giá việc thực hiện Tuyên bố chung được thông qua tại Đà Nẵng năm 2024, đồng thời tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố xuyên biên giới.

Hội nghị tập trung thảo luận 4 nội dung chính: đánh giá việc thực hiện Tuyên bố chung năm 2024; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống và xét xử tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ; nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới; và xét xử các vụ án ma túy xuyên biên giới.

Kết thúc hội nghị, 3 bên đã ký Thông cáo chung, thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác tư pháp trong thời gian tới.

Trưởng đoàn 3 nước tại lễ ký Thông cáo chung của hội nghị. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Bên lề hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đã có các cuộc gặp với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Phayvy Syboualypha và Chánh án Tòa án Tối cao Campuchia Chiv Keng.

Tại các cuộc gặp, các bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua và nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn, tăng cường phối hợp, nghiên cứu ký kết các văn kiện hợp tác mới nhằm đưa quan hệ giữa các hệ thống tòa án ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Trước đó, chiều 13/8, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã diện kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Hoàng cung. Quốc vương đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8, coi đây là diễn đàn hữu ích để các tòa án tăng cường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp công tác, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Sáng 15/8, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nghe Đại sứ Nguyễn Minh Vũ thông tin về tình hình quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và sự tin cậy giữa Việt Nam và Campuchia./.

Campuchia, Lào củng cố “thế kiềng ba chân” với Việt Nam Campuchia và Lào nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ba bên với Việt Nam, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và góp phần giữ vững ổn định khu vực.