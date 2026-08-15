Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, ngày 14/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ (DPAA).



DPAA hiện quản lý các phòng thí nghiệm giám định hài cốt và nhân chủng học xương quy mô lớn tại Hawaii và bang Nebraska, ứng dụng các phương pháp khảo cổ học thực địa, phân tích răng, nhân chủng học pháp y và giải trình tự gen ADN thế hệ mới để xác định danh tính từ những mảnh hài cốt nhỏ hoặc bị hư hại nặng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ (DPAA). (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc, hai bên rà soát kết quả phối hợp trong tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh. Hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) là một trong những lĩnh vực hợp tác nhân đạo được triển khai sớm nhất giữa hai nước, trải qua nhiều thập kỷ với hàng trăm đợt hoạt động thực địa chung.

Tinh thần hợp tác trách nhiệm, thiện chí và vô điều kiện của Việt Nam đã góp phần tìm kiếm, hồi hương hàng trăm hài cốt quân nhân Mỹ, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.



Đoàn công tác đề nghị các cơ quan chức năng Mỹ đẩy nhanh việc giải mật và chuyển giao các hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời tích cực vận động các cựu binh Mỹ cung cấp thêm thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam.



Đoàn cũng đề nghị DPAA tăng cường chia sẻ quy trình kỹ thuật, chuyển giao các giải pháp hiện đại về chiết xuất và giải trình tự gen ADN thế hệ mới, trong đó có kỹ thuật SNP; tối ưu hóa phương pháp xét nghiệm ADN ty thể và ADN nhân; quy trình nhân chủng học xương pháp y; các phương pháp mới như phân tích đồng vị bền; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm và tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên môn của Việt Nam.



Với hệ thống thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực trình độ cao và quy trình tiên tiến, DPAA cho biết thời gian trung bình để xác định chính xác danh tính một trường hợp là khoảng 2 năm.

Với khối lượng hài cốt cần tìm kiếm và xác định danh tính rất lớn của Việt Nam, đây là thách thức không nhỏ. Đại diện DPAA khẳng định các cơ quan chức năng Mỹ coi việc hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm đạo lý và ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẽ nỗ lực hỗ trợ trong phạm vi lớn nhất có thể, nhất là trong những lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và Việt Nam đang cần.



Cuộc làm việc đạt được nhiều đồng thuận quan trọng, mở ra các nội dung hợp tác mới trong khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Việt Nam, qua đó xoa dịu nỗi đau chiến tranh đối với các gia đình và tiếp tục củng cố lòng tin giữa Việt Nam và Mỹ./.

Việt Nam-Mỹ hợp tác tiếp cận công nghệ mới xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Chuyến công tác của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu mở ra bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

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