4 cầu thủ Việt Nam có mặt trong nhóm ngôi sao đáng chờ đợi tại bán kết ASEAN Cup

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, vòng bán kết ASEAN Cup 2026 quy tụ nhiều cầu thủ đang có phong độ nổi bật, trong đó đội tuyển Việt Nam góp mặt tới 4 cái tên (Nguyễn Đình Bắc, Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên), Thái Lan có 2 cầu thủ và Malaysia có 1 cầu thủ trong nhóm 7 ngôi sao được đánh giá cao nhất vòng bảng theo điểm số của Sofascore.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ có điểm số cao nhất trong số 7 gương mặt tiếp tục tranh tài tại bán kết, với 8,05 điểm.

Tiền đạo sinh năm 2004 cũng là chân sút duy nhất trong danh sách này. Đình Bắc khởi đầu ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng với cú đúp và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng trước Timor Leste.

Sau 2 trận liên tiếp không ghi bàn trước Singapore và Indonesia, Đình Bắc tìm lại cảm giác ghi bàn ở lượt trận cuối vòng bảng khi lập cú đúp vào lưới Campuchia.

Tiền đạo thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong 2 chiến thắng trước Timor Leste và Campuchia.

Với 5 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, Đình Bắc hiện dẫn đầu danh sách cầu thủ góp dấu giày vào bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Màn trình diễn ở lượt trận cuối được xem là sự chuẩn bị tích cực về phong độ và tâm lý trước vòng đấu loại trực tiếp.

Đứng ngay sau Đình Bắc trong nhóm cầu thủ tiếp tục thi đấu tại bán kết là Lê Phạm Thành Long với 7,8 điểm. Tiền vệ sinh năm 1996 khởi đầu giải đấu khá lặng lẽ khi không được sử dụng trong trận gặp Timor Leste và chỉ vào sân ở phút 90+2 trong trận đấu với Singapore.

Tuy nhiên, Thành Long càng thi đấu càng để lại dấu ấn. Trong 2 trận cuối vòng bảng, tiền vệ của Câu lạc bộ Công an Hà Nội đều có 1 pha kiến tạo mỗi trận, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò điều phối, cầm nhịp và hỗ trợ phòng ngự. Anh hiện dẫn đầu đội tuyển Việt Nam về số đường chuyền dài chính xác, với trung bình 5,7 lần mỗi trận.

Một nhân tố quan trọng khác của tuyến giữa Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức, với 7,65 điểm từ Sofascore. Tiền vệ sinh năm 1998 đang dẫn đầu toàn giải về số pha kiến tạo với 4 lần, đồng thời đứng đầu đội tuyển Việt Nam ở số cơ hội tạo ra và số đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm mỗi trận.

Hoàng Đức không chỉ nổi bật ở khả năng kiến tạo mà còn tích cực hỗ trợ phòng ngự. Anh đang là cầu thủ có số pha tắc bóng thành công nhiều nhất đội tuyển Việt Nam, với trung bình 2,2 lần mỗi trận. Khả năng di chuyển rộng và hoạt động liên tục giúp tiền vệ này trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của đội tuyển.

Ba cầu thủ có điểm Sofascore cao nhất trong số các đội góp mặt tại bán kết đều thuộc đội tuyển Việt Nam. Xếp ngay sau đó là Sarach Yooyen của Thái Lan với 7,63 điểm.

Bốn cầu thủ Việt Nam nằm trong nhóm 10 cầu thủ có điểm số cao nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026, trong đó Nguyễn Đình Bắc đứng thứ hai với 8,05 điểm. (Ảnh chụp màn hình Sofascore/TTXVN phát)

Ở tuổi 34, Sarach vẫn giữ vai trò quan trọng trong tuyến giữa Thái Lan. Anh đang là cầu thủ có số đường chuyền chính xác nhiều nhất toàn giải, trung bình 60 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác 92%. Sarach cũng đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo tại vòng bảng.

Trong đội hình Thái Lan gồm nhiều cầu thủ trẻ, kinh nghiệm của Sarach được xem là yếu tố quan trọng giúp đội bóng kiểm soát khu vực giữa sân. Tiền vệ này cũng đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch AFF Cup.

Một gương mặt đáng chú ý khác của Thái Lan là Kakana Khamyok với 7,43 điểm. Tiền vệ 22 tuổi đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo tại vòng bảng. Đáng chú ý, dù được đăng ký ở vị trí tiền vệ, Kakana từng được bố trí đá tiền đạo cắm trong các trận gặp Lào và Malaysia. Cầu thủ này thường xuyên lùi sâu để kết nối với hàng tiền vệ, qua đó tạo thêm sự linh hoạt cho hệ thống tấn công.

Cái tên còn lại trong nhóm 7 cầu thủ nổi bật là Sergio Aguero của Malaysia, được chấm 7,4 điểm. Cầu thủ nhập tịch từ Argentina đang giữ vai trò quan trọng trong khả năng tổ chức tấn công của đội bóng Malaysia. Anh dẫn đầu Malaysia về số đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm với 7 lần và có 92 đường chuyền chính xác ở phần sân đối phương.

Theo đánh giá của công ty phân tích dữ liệu thể thao Mid Block, Aguero là “động cơ sáng tạo” trong lối chơi của Malaysia và đội bóng này có thể tạo ra cơ hội ghi bàn nếu tiền vệ nhập tịch có khoảng trống để xử lý bóng.

Những thống kê trên cho thấy vòng bán kết ASEAN Cup 2026 hứa hẹn là màn so tài của nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao.

Với đội tuyển Việt Nam, sự tỏa sáng của Đình Bắc, Thành Long và Hoàng Đức sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu tiếp tục bảo vệ chức vô địch khu vực./.

Cận cảnh buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur Chiều 14/8, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur. Quang Hải và các đồng đội sẽ thi đấu trên mặt cỏ lá gừng, loại mặt sân không thường xuyên được sử dụng tại Việt Nam.