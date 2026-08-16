ASEAN Cup: Malaysia tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi đối đầu Việt Nam

Tối 16/8, tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á sẽ đổ dồn về sân vận động Kuala Lumpur (KLFA) tại Cheras, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam.

Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ khi Malaysia đang quyết tâm cải thiện thành tích sau chuỗi kết quả không tốt, trong khi Việt Nam muốn khẳng định vị thế thống trị để giành lợi thế trước trận lượt về tại Hà Nội vào ngày 19/8.

Malaysia bước vào trận đấu này với những thách thức lớn về mặt nhân sự khi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng.

Huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe mất đi hàng loạt trụ cột như Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Engku Nur Shakir, Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Md Zaman. Ngoài ra, tiền vệ Wan Kuzain cũng không thể góp mặt do bận nghĩa vụ tại câu lạc bộ Sporting JAX.

Trước tình hình này, ông Tan Cheng Hoe dự kiến sẽ mạo hiểm sử dụng những tài năng trẻ như Daryl Sham, Ibrahim Manusi và Ziad El Basheer để lấp đầy khoảng trống ở tuyến giữa.

Điểm sáng hiếm hoi cho Malaysia là sự trở lại tập luyện của tiền vệ cánh nhập tịch Mohamadou Sumareh, người được kỳ vọng sẽ sát cánh cùng đội trưởng Paulo Josue và tài năng trẻ G. Pavithran trên hàng công.

Trái ngược với sự khó khăn của đối thủ, đội tuyển Việt Nam đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng. Các tuyển thủ quốc gia đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu và ghi được tổng cộng 13 bàn thắng.

Lịch sử đối đầu cũng đang hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước Malaysia, bao gồm cả chiến thắng 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng khi bày tỏ sự lo ngại về điều kiện mặt sân KLFA sử dụng cỏ lá gừng (cowgrass), vốn khác biệt hoàn toàn với cỏ lá kim (Zeon Zoysia) tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng thừa nhận sự không thoải mái với loại mặt sân này, buộc toàn đội phải nỗ lực thích nghi nhanh chóng để duy trì lối chơi phối hợp bóng ngắn sở trường.

Trận đấu diễn ra vào lúc 20g tối 16/8 (theo giờ Malaysia) hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế chỉ đạo.

Đối với Malaysia, một kết quả hòa hoặc thắng không chỉ giúp họ có lợi thế về tâm lý mà còn mang lại những điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trong khi đó, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là một chiến thắng thuyết phục để duy trì chuỗi trận thăng hoa và sớm đặt một chân vào trận chung kết, nơi đội thắng trong cặp đấu này sẽ đối đầu với Thái Lan hoặc Singapore.

Đội tuyển và ban huấn luyện Malaysia đang kỳ vọng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà tại Cheras sẽ là "cầu thủ thứ 12" tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Malaysia trong trận đấu quan trọng này./.

Xem trực tiếp Malaysia-Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 trên kênh nào? Đội tuyển Việt Nam cần giành kết quả tốt trên sân Malaysia ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 để có được lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà tại Mỹ Đình.