Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 16/8: Việt Nam đối đầu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng màn chạm trán Malaysia ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Kuala Lumpur vào lúc 20g hôm nay (16/8, theo giờ Việt Nam).

Đây được xem là cặp đấu nhiều duyên nợ khi hai đội từng chạm trán nhau nhiều lần trên mọi đấu trường.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía "các chiến binh Sao vàng" khi chúng ta giành đến 17 chiến thắng, 3 hòa và 5 thua trong 25 lần chạm trán nhau trước đây.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đã duy trì chuỗi 10 trận bất bại trước Malaysia trong hơn một thập kỷ qua. Ở lần gặp gần nhất, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 tại vòng loại Asian Cup diễn ra ngày 31/3/2026.

Trước cuộc tái ngộ này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đang có phong độ ấn tượng với vị trí nhất bảng A cùng thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa).

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan bởi Malaysia cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt nhất là khi họ có được lợi thế sân nhà./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 Ngày 16/8

20g00 Malaysia-Việt Nam