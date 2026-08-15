Xem trực tiếp Singapore-Thái Lan ở bán kết ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Sau 1 tuần tạm nghỉ, ASEAN Cup 2026 sẽ trở lại guồng quay với trận đấu giữa hai đội Singapore và Thái Lan ở lượt đi vòng bán kết.

Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (15/8, theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Jalan Besar.

Trước cuộc chạm trán này, Thái Lan đang là đội được đánh giá cao hơn so với chủ nhà Singapore khi có thành tích đối đầu vượt trội cùng phong độ hiện tại ấn tượng.

Đội tuyển Thái Lan gặp Singapore 11 lần trong lịch sử AFF Cup, giành 6 chiến thắng, thua 2 và hòa 3 trận.

Đội bóng xứ chùa Vàng cũng đang là đội bóng duy nhất ở ASEAN Cup 2026 toàn thắng ở vòng bảng - giành 12 điểm, ghi 10 bàn và không thủng lưới lần nào.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, nhiệm vụ giành chiến thắng của Thái Lan trên đất Singapore chắc chắn không hề dễ dàng.

Singapore với lối chơi khoa học đã gây ấn tượng ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 để thẳng tiến bán kết với thành tích bất bại (2 thắng, 2 hòa).

Trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Thái Lan sẽ được trực tiếp trên VTV6, FPT Play, TV360./.

4 cầu thủ Việt Nam có mặt trong nhóm ngôi sao đáng chờ đợi tại bán kết ASEAN Cup Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ có điểm số cao nhất trong nhóm 7 ngôi sao được đánh giá cao nhất vòng bảng theo điểm số của Sofascore.