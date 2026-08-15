12 đội tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I năm 2026

Sáng 15/8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026.

Từ những sân chơi ở cơ sở, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026 được phát triển lên quy mô toàn quốc, tạo cơ hội để những đội bóng từ nhiều vùng miền gặp gỡ, thi đấu và cùng xuất hiện trên một sân chơi chung.

Giải đấu diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 29/8, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

Ở lần đầu tiên tổ chức, giải có sự tham gia của 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước, trong đó có 4 đội của tỉnh Lào Cai gồm: Phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên, cùng 8 đội bóng đến từ các địa phương là xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ), xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu), xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên), xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang), xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, xã Ea Păl (tỉnh Đắk Lắk), xã Nam Tuấn (tỉnh Cao Bằng) và xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh Giải đấu hướng tới xây dựng một sân chơi có bản sắc riêng, có khả năng phát triển bền vững khi gắn thể thao với đời sống cộng đồng và văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Thông qua mùa giải đầu tiên, Ban tổ chức kỳ vọng Giải sẽ tiếp tục được biết đến tại nhiều địa phương, nhiều vùng miền và nhiều cộng đồng dân tộc hơn, từng bước mở rộng bản đồ VTV Cup trong những mùa giải tiếp theo.

Sự góp mặt của các 12 đội bóng từ nhiều vùng miền tạo nên một bản đồ đa dạng và không gian gặp gỡ giữa những cộng đồng có bản sắc văn hóa, điều kiện sống cùng phong trào thể thao khác nhau.

Trong thời gian diễn ra giải tại phường Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và trải nghiệm địa phương dành cho các đoàn vận động viên.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc tới công chúng. (Ảnh: VTV)

Đặc biệt, các đội bóng từ 8 tỉnh thành khác sẽ có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm Tết Xíp Xi của đồng bào Thái - một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng địa phương.

Giải đấu có sự đồng hành của cựu Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung và cựu tuyển thủ nữ Đỗ Thị Ngọc Châm. Với nhiều năm gắn bó và những dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển bóng đá nữ Việt Nam, sự hiện diện của hai nhân vật được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực, kinh nghiệm và cảm hứng cho các cầu thủ.

Theo kết quả bốc thăm thi đấu, 12 đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đội nhất, nhì tại mỗi bảng (8 đội) sẽ bước vào tranh tài tại vòng tứ kết.

Các trận đấu của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV5, VTV6, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam./.

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