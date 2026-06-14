Lan tỏa những giá trị tích cực, niềm đam mê bóng đá đến cầu thủ nữ trẻ

Chiều 14/6, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức Festival bóng đá nữ trẻ năm 2026.

Ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng Bóng đá Phong trào, Đào tạo và Tổ chức thành viên (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) cho biết, Festival bóng đá nữ trẻ thuộc Chương trình phát triển bóng đá nữ FIFA không chỉ mang đến sân chơi vui tươi, bổ ích cho các em gái yêu thích bóng đá mà còn lan tỏa những giá trị tích cực, sự tự tin, tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và lối sống năng động.

Với phong trào bóng đá học đường ngày càng phát triển, sự quan tâm của các cấp, ngành, Đồng Tháp đang có những điều kiện thuận lợi để ươm mầm, phát hiện, phát triển các tài năng bóng đá nữ trẻ. Festival cũng là cơ hội để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ nữ trẻ, có tiềm năng trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai - ông Lưu Quang Điện Biên nhấn mạnh.

Festival bóng đá nữ trẻ năm 2026 có sự tham dự của 8 câu lạc bộ bóng đá nữ, với khoảng 160 vận động viên lứa tuổi U14 thuộc các trường học và trung tâm bóng đá cộng đồng tại phường Cao Lãnh, phường Hồng Ngự, xã Thường Phước, xã Tân Hồng.

Các hoạt động tại Festival gồm thi đấu giao lưu, trò chơi vận động, đánh giá kỹ năng và tuyển chọn cầu thủ. Thông qua các hoạt động, Festival hướng tới việc tạo dựng môi trường vui tươi, tích cực để các em gái tiếp cận với bóng đá, nuôi dưỡng niềm yêu thích thể thao và tự tin theo đuổi đam mê.

Chương trình cũng góp phần quảng bá những giá trị tích cực của Chương trình phát triển bóng đá nữ FIFA tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, Festival còn là dịp để phát hiện, đánh giá và nuôi dưỡng những cầu thủ nữ trẻ có tiềm năng từ phong trào bóng đá học đường và cộng đồng.

Qua đó, góp phần xây dựng nguồn vận động viên kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai./.

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