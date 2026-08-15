Thắng đậm Singapore, Thái Lan rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026

Thái Lan nối dài mạch trận ấn tượng tại giải ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 3-1 ngay trên sân Singapore ở trận bán kết lượt đi.

Teerasak Poeiphimai (cú đúp) và Seksan Ratree thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Teerasak Poeiphimai tỏa sáng với cú đúp sau các tình huống kiến tạo của Seksan và Waris Choolthong, để giúp Thái Lan dẫn 2-0 sau 26 phút thi đấu.

Thái Lan có thêm cơ hội gia tăng cách biệt ngay trong hiệp 1 khi được hưởng penalty, nhưng Anuar lại không thắng được thủ môn Kampolc từ khoảng cách 11m ở phút 36.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, các cổ động viên Thái Lan đã có dịp ăn mừng lần thứ 3 khi Gustavsson bứt tốc vượt qua được hậu vệ của Singapore rồi căng ngang để Seksan nâng tỷ số lên 3-0.

Bị dẫn trước 3 bàn, các học trò của ông Gavin Lee đẩy cao đội hình chơi ép sân và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 84 sau pha sút xa của Ilhan Fandi.

Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson phải nhận ở giải đấu năm nay.

Có bàn rút ngắn tỷ số, Singapore tiếp tục gia tăng sức ép nhưng đã không có thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà ở bán kết lượt đi.

Với kết quả này, đội tuyển Thái Lan giành lợi thế rất lớn trước Singapore trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Ở trận bán kết lượt về, đội tuyển Thái Lan. được thi đấu trên sân nhà Rajamangala để đón tiếp Singapore vào ngày 18/8.

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