Lộ diện đội tuyển khách mời thay thế Ấn Độ tại FIFA ASEAN Cup 2026

Bangladesh sẽ thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sau khi nhận lời mời từ FIFA, qua đó trở thành đội tuyển khách mời mới của giải đấu mở rộng lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 24/9 đến ngày 4/10.

Bangladesh đã được FIFA liên hệ sau khi Ấn Độ quyết định rút lui khỏi giải đấu. Ngày 14/8, Ủy ban Đội tuyển quốc gia (NTC) thuộc Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (BFF) đã họp để thảo luận lời mời này và cuối cùng quyết định tham dự.

Theo thành viên Ban chấp hành BFF Sayed Hasan Kanon, Bangladesh lựa chọn tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Nam Á (SAFF).

Trước đó, Ấn Độ nằm trong danh sách 3 đội khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026, cùng với Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, đội tuyển Nam Á đã xin rút lui do lịch thi đấu giao hữu với Brazil vào ngày 3/10 trùng với thời gian diễn ra giải đấu. FIFA không chấp thuận phương án Ấn Độ cử đội hình B hoặc U23 tham dự.

Với việc Bangladesh nhận lời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển này sẽ thế chỗ Ấn Độ tại bảng A của hạng Nhất, cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore.

Bangladesh hiện đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA. Việc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển này cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực trong khuôn khổ giải đấu có sự mở rộng về quy mô./.

Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại giải FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng với các đội tuyển Pakistan, Thái Lan và Philippines tại giải FIFA ASEAN Cup 2026.