Singapore tự tin hạ Thái, ngược dòng vào chung kết ASEAN Cup 2026

Sau thất bại đậm 1-3 trên sân nhà, huấn luyện viên trưởng Gavin Lee khẳng định đội tuyển Singapore có thể tạo nên màn ngược dòng ở bán kết lượt về tại Bangkok ngày 18/8.

Vị "thuyền trưởng" này cho biết điều khiến ông thất vọng nhất là Singapore không thể mang đến màn trình diễn và kết quả xứng đáng với sự cổ vũ của người hâm mộ.

Tuy nhiên, ông cho rằng bàn thắng rút ngắn tỷ số đã giúp đội tuyển Singapore duy trì hy vọng trước trận lượt về tại Rajamangala.

Nhà cầm quân Singapore thừa nhận đội bóng đã tự đẩy mình vào nhiều tình huống khó khăn không cần thiết, qua đó tạo điều kiện để Thái Lan tận dụng những cơ hội có được.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson dành lời khen cho đội tuyển Singapore vì đã gây ra không ít khó khăn cho Thái Lan.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hudson đánh giá các học trò đã phòng ngự tốt và tận dụng hiệu quả những cơ hội quan trọng, nhưng vẫn cần cải thiện để có màn trình diễn thậm chí còn bùng nổ hơn tại trận bán kết lượt về.

Chiến thắng của Thái Lan cũng đã nhận được đánh giá tích cực từ truyền thông khu vực. Tờ Daily News của Thái Lan cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson đang đứng trước cơ hội lớn vào chung kết sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân khách.

Trong khi đó, cây bút thể thao Gabriel Tan viết trên chuyên trang thể thao ESPN Singapore: "Ilhan Fandi thắp lên hy vọng, nhưng đội tuyển Singapore vẫn còn ngọn núi lớn phải vượt qua trước Thái Lan."

Cây bút này nhận định Singapore sẽ phải làm nên điều đặc biệt nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng tại giải. Trang tin tức viva.co.id thuộc tập đoàn hội tụ truyền thông VIVA tại Indonesia cũng đánh giá Thái Lan đã tạo lợi thế lớn hướng tới trận chung kết ASEAN Cup 2026, sau khi thắng Singapore với tỷ số 3-1.

Theo lịch thi đấu, trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Singapore sẽ diễn ra vào 20g ngày 18/8 trên sân vận động Rajamangala./.

Thắng đậm Singapore, Thái Lan rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Thái Lan đang có được ưu thế rất lớn cho cuộc đua tranh tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi có chiến thắng đậm 3-1 trên sân Singapore ở bán kết lượt đi.