Xem trực tiếp Malaysia-Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 20g hôm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 với Malaysia trên sân vận động Kuala Lumpur.

Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chơi chung kết giải đấu.

Thế nên, một chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp cho "các chiến binh Sao vàng" có lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8 tới.

"Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu chung là vào chung kết. Ở trận đầu tiên gặp Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất,” ông Kim Sang-sik chia sẻ tại họp báo trước trận đấu.

Tại vòng bảng, Việt Nam khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch khi giành vị trí nhất bảng A với thành tích bất bại - 3 thắng, 1 hòa, ghi 13 bàn và thủng lưới 1 lần.

Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, bán kết là giai đoạn hoàn toàn khác so với vòng bảng, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trận lượt đi trên sân khách.

Trước cuộc chạm trán này, đội tuyển Việt Nam đang có thành tích đối đầu ấn tượng trước Malaysia, khi giành được 17 chiến thắng, 3 hòa và 5 thua trong 25 lần chạm trán nhau trước đây.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đã duy trì chuỗi 10 trận bất bại trước Malaysia trong hơn một thập kỷ qua. Ở lần gặp gần nhất, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 tại vòng loại Asian Cup diễn ra ngày 31/3/2026.

Lịch sử đối đầu cùng thành tích ấn tượng thời gian qua đang giúp Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Malaysia trong cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng trận bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ là một trận đấu hoàn toàn mới và không nên đặt quá nhiều sự so sánh với những lần chạm trán trước đây.

“Đây là một trận đấu mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành kết quả tốt. Các cầu thủ đang có tinh thần và động lực cao,” ông Kim Sang-sik khẳng định.

Sự thận trọng đến từ vị chiến lược gia người Hàn Quốc là điều cần thiết bởi chính Malaysia là đội từng "gieo sầu" cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup trong quá khứ.

Theo thống kê, kể từ năm 2000 đến nay, Việt Nam chỉ để thua Malaysia đúng 2 trận nhưng đều là những trận thua đau ở bán kết và khiến chúng ta lỡ hẹn với chức vô địch.

Năm 2010, Malaysia đã giành chiến thắng 2-0 ở Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt đi trước khi hòa 0-0 tại Mỹ Đình ở lượt về, để biến đội tuyển Việt Nam thành cựu vương của giải đấu.

4 năm sau, Việt Nam từng có lợi thế lớn khi thắng 2-1 trên sân Malaysia. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Malaysia trên sân nhà Mỹ đã khiến "các chiến binh Sao vàng" thêm một lần nữa nhận trái đắng.

Đáng chú ý, cả hai lần đó, đội tuyển Việt Nam giống như tại ASEAN Cup 2026, khi có lợi thế được chơi sân nhà ở lượt về. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần thận trọng khi đối đầu Malaysia.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV6, FPT Play./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 16/8: Việt Nam đối đầu Malaysia Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Kuala Lumpur vào lúc 20g hôm nay (16/8, theo giờ Việt Nam).