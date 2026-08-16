Nhận định Malaysia vs Việt Nam: Chờ thầy Kim trổ tài 'bẻ nanh' Hổ Mã Lai!

Sau hơn một tuần nghỉ ngơi và hồi phục thể lực, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở đấu trường Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, với chuyến làm khách trên sân vận động Kuala Lumpur của đội chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi.

“Hổ Mã Lai” là một trong những đối thủ nhiều duyên nợ nhất của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực. Tính đến trước trận bán kết lượt đi ở giải năm nay, “Những Chiến binh Sao Vàng” đã có 15 lần chạm trán Malaysia ở sân chơi Đông Nam Á, với thành tích 9 chiến thắng, hòa 3 và chỉ phải nhận 3 thất bại.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng thành tích ở vòng đấu bán kết, đội tuyển Việt Nam lại chưa từng được hưởng niềm vui trong những lần đối đầu với Malaysia.

Ở kỳ AFF Cup năm 2010, “Binh đoàn Rồng Vàng” - khi đó đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu - bị loại sau khi để thua Malaysia với tổng tỷ số 0-2 sau hai lượt trận.

Đến bán kết AFF Cup năm 2014, tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, trận lượt về trên sân Mỹ Đình đã trở thành cơn “ác mộng” khó quên với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đoàn quân của huấn luyện viên Toshiya Miura nhận thất bại với tỷ số 2-4.

Đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần "ôm hận" trước đối thủ Malaysia ở bán kết của sân chơi Đông Nam Á. (Ảnh: ASEAN United FC)

Cái “dớp” khó hiểu trước Malaysia ở vòng bán kết là lời nhắc nhở quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik về tính chất khó lường của màn đối đầu sắp tới trên sân vận động Kuala Lumpur.

Dù vậy, thống kê lịch sử chỉ là một yếu tố mang tính chất tham khảo. Xét về tương quan lực lượng và phong độ vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam được đánh giá ở thế “cửa trên” bất chấp việc phải thi đấu trên sân khách.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với thành tích bất bại, thể hiện sự hiệu quả trong tấn công với 13 bàn thắng, cùng thông số phòng ngự ấn tượng khi chỉ phải nhận 1 bàn thua sau 4 trận.

Khác với sự phụ thuộc vào Xuân Son như ở giải đấu cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là một phiên bản biến ảo hơn với những phương án tấn công đa dạng, nhờ sự xuất hiện của những tiền đạo chất lượng như Hoàng Hên, Tài Lộc và đặc biệt là Đình Bắc - chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 5 pha lập công.

Tuyến giữa của “Binh đoàn Rồng Vàng” cũng đã tìm được sự ổn định với màn thể hiện ấn tượng của Lê Phạm Thành Long - "quân bài" đã giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận ở hai trận đấu vòng bảng gặp Indonesia và Campuchia.

Nếu phải tìm ra một điểm chưa “ưng ý” trong cỗ máy vận hành của nhà đương kim vô địch, đó có thể là sự tập trung của các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Một số khoảnh khắc "lơ đãng" đã xuất hiện ở những vị trí của Xuân Mạnh hay Thành Chung, và đây sẽ là điều mà thầy Kim cần đặc biệt "chấn chỉnh" các học trò trước màn đối đầu quan trọng trên sân của Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam phòng ngự chưa tốt ở trận gặp Campuchia. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Về phía đội chủ nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trải qua hành trình vòng bảng tương đối thuận lợi với 3 chiến thắng, chỉ phải nhận 1 thất bại trước đội đầu bảng Thái Lan.

Tuy nhiên trước vòng bán kết, lực lượng của “Hổ Mã Lai” đang phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi những trụ cột như hậu vệ Jimmy Raymond, các tiền vệ Endrick hay Engku Shakir đều vắng mặt do chấn thương, khả năng ra sân của chân chạy cánh Mohamadou Sumareh còn bỏ ngỏ, trong khi tiền vệ tấn công gốc Mỹ Wan Kuzain phải sớm nói lời chia tay với ASEAN Cup để trở về phục vụ câu lạc bộ chủ quản.

Những tổn thất nặng nề của Malaysia mở ra cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik “giải quyết” sớm vòng bán kết ngay ở trận đấu lượt đi. Về tình hình lực lượng, thầy Kim khẳng định toàn đội không có trường hợp chấn thương và các cầu thủ đang có thể trạng tốt, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng.

Trước một đối thủ đang rệu rã vì chấn thương, không loại trừ khả năng nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ áp dụng chiến thuật “bào sức” đối phương trong hiệp một với đội hình xuất phát gồm những “máy chạy” như Hai Long, Đình Bắc hay Trương Tiến Anh, trước khi “dứt điểm” đối thủ ở hiệp hai bằng việc tung vào sân những tiền đạo là Xuân Son hay Hoàng Hên.

Xuân Son có thể được tung vào sân trong hiệp hai để giải quyết trận đấu. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với việc được thi đấu trên sân nhà, Malaysia sẽ là đội cần tích lũy lợi thế ở trận đấu lượt đi này. Tâm lý nóng vội của đội chủ nhà có thể là yếu tố mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ khai thác và tận dụng để giành được một kết quả có lợi, mở ra lợi thế lớn trước khi hai đội có màn tái đấu trên sân Mỹ Đình sau đây 3 ngày./.

ASEAN Cup 2026: Malaysia hoàn tất việc chuẩn bị cho trận bán kết với Việt Nam Trận bán kết lượt đi giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) giữa Đội tuyển Quốc gia Malaysia và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 16/8.