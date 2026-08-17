Iran tố hoạt động quân sự của Mỹ gây ô nhiễm Hormuz, thiệt hại tới "nghìn tỷ USD"

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran tố hoạt động quân sự của Mỹ gây ô nhiễm eo biển Hormuz.

Israel siết quyền phê duyệt các chiến dịch quân sự.

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành