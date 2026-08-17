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Ca sỹ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 bị cáo ra hầu tòa trong đại án ma túy

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thuộc chuyên án VN10.

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Ca sỹ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 bị cáo ra hầu tòa trong đại án ma túy
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Bản tin 60s ngày 17/8/2026 gồm những nội dung sau:

Ca sỹ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 bị cáo ra hầu tòa trong đại án ma túy.

Cháy lớn tại khu nhà liền kề ở Khu đô thị mới Phùng Khoang, Hà Nội.

Nổ bình gas mini khi ăn lẩu khiến 3 người nhập viện ở Cà Mau.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 17/8.

Hiện trường đoàn 600 khách du lịch Cửa Lò gặp nạn, 20 người bị thương.

Mỹ duy trì hơn 400 máy bay quân sự quanh Iran, kiểm soát từ châu Âu tới Ấn Độ Dương.

Nga, Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV của nhau.

Căng thẳng quân sự leo thang tại Yemen./.

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