Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Ngày 15/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran,” động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nêu rõ: “Việc đóng mở eo biển này sẽ theo lệnh của Iran.”

Trước đó 1 ngày, trong phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại bang New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sau khi Mỹ đánh bại Iran, ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là vùng lãnh thổ của Mỹ.

Truyền thông Mỹ sau đó dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết đây chỉ là lời nói đùa, tuy nhiên trên thực tế đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ có những phát biểu tương tự về Hormuz kể từ khi Iran đóng cửa tuyến hàng hải năng lượng chiến lược này hồi tháng 2/2026.

Tuần trước, ông Mohammad Bagher Zolghadr, Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran đã nêu một loạt điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen và Iraq.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr cũng yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt, giải phóng các tài sản đang bị phong tỏa của nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng như bồi thường tổn thất chiến tranh.

Mỹ và Iran lâu nay đưa ra các tuyên bố khác nhau về tình trạng eo biển Hormuz. Hôm 13/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Mỹ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Hiện tại, Iran và Oman đang đàm phán về việc xác lập tuyến hàng hải mới qua eo biển này nhưng tiến trình đàm phán chưa hoàn tất.

Theo quan điểm của phía Iran, ngay cả khi hai bên thống nhất được về hải trình mới, thỏa thuận này cũng chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz và Mỹ phải đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra. Trong khi đó, Mỹ phản đối gay gắt việc Tehran muốn áp đặt phí đối với các tàu qua lại tuyến hàng hải này./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ đưa việc bồi thường thiệt hại vào nội dung đàm phán Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố đưa ra yêu cầu bồi thường sau khi nhận thấy phía Iran cũng đang yêu cầu bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.

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