Hội đồng Bảo an cảnh báo xung đột leo thang đe dọa tiến trình hòa bình tại Yemen

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/8 đã tổ chức phiên thảo luận mở về tình hình Yemen.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những cuộc đụng độ quân sự leo thang, tấn công nhằm vào Saudi Arabia và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo diễn biến mới có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông, làm gia tăng sức ép đối với tình hình an ninh vốn phức tạp ở Yemen.

Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh bạo lực đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo Tom Fletcher đánh giá thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được năm 2022, thông qua vai trò trung gian của Liên hợp quốc, đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Tháng trước, lực lượng Houthi đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với tàu thuyền có liên hệ với Saudi Arabia.

Động thái này khiến các đại biểu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, có vai trò quan trọng đối với vận tải và thương mại quốc tế.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau vụ Houthi tấn công một tàu thương mại tại Eo biển Bab al-Mandab hôm 11/8, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với tự do, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh mọi hành động quân sự và biện pháp đáp trả đều có nguy cơ châm ngòi cho vòng xoáy đối đầu mới, làm suy giảm triển vọng đối thoại chính trị tại Yemen.

Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và nối lại các nỗ lực chính trị dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc để đạt được giải pháp hòa bình, bền vững cho cuộc xung đột.

Yemen hiện vẫn phải đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Liên hợp quốc ghi nhận trong năm 2025, khoảng 19,5 triệu người tại quốc gia Trung Đông cần được hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ./.

Yemen tuyên bố sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản leo thang với Houthi Ngoại trưởng Yemen cho biết chính quyền Yemen ngày càng lo ngại Houthi đang tìm cách mô phỏng các động thái của Iran tại eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb.