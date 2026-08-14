UAE cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz

Hai tàu chở dầu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz vào tối 13/8 (giờ địa phương).

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội vào lúc sáng sớm 14/8, Bộ Ngoại giao UAE đã cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công mang tính “thù địch,” đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt những hành động này.

Trong khi đó hãng thông tấn chính thức WAM của UAE dẫn thông tin từ ADNOC xác nhận không có báo cáo về thương vong và tình hình hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, WAM không cung cấp thêm thông tin chi tiết về 2 con tàu bị tấn công hoặc mức độ thiệt hại do vụ việc gây ra.

ADNOC là doanh nghiệp nhà nước của UAE và là một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới, đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế UAE./.

Iran khẳng định nắm trọn quyền kiểm soát Eo biển Hormuz Đại diện IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Iran, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đã nắm quyền quản lý tuyến đường này.