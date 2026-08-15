Israel không kích miền Nam Liban khiến 9 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 15/8, truyền thông Liban cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào miền Nam nước này rạng sáng cùng ngày.

Đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất kể từ tháng 6.

Cuộc không kích xảy ra tại thị trấn Ansar, phía Bắc thành phố cảng Tyre.

Cùng thời điểm, Israel tiến hành một loạt cuộc không kích tại khu vực Nabatieh, trong đó có các đợt tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào khu vực đồi Ali Taher. Đây là nơi được cho là nằm phía trên một cơ sở ngầm lớn của lực lượng Hezbollah.

Phản ứng về các vụ tấn công, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em, không phải các mục tiêu quân sự, và thị trấn Ansar cũng không phải cơ sở quân sự. Ông yêu cầu Israel ngừng ngay các hành động leo thang mà ông gọi là “cực kỳ nguy hiểm và đe dọa những nỗ lực mang lại ổn định cho miền Nam Liban."

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho rằng các cuộc không kích mới nhất của Israel là “thông điệp rõ ràng” gửi tới cuộc đàm phán giữa hai nước, dự kiến sẽ được nối lại vào đầu tháng sau tại Rome (Italy), với Mỹ đóng vai trò trung gian.

Tổng thống Aoun lên án các cuộc tấn công của Israel là liên tục vi phạm thỏa thuận khung và luật pháp quốc tế về bảo vệ dân thường.

Báo Al Joumhouria của Liban dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao nước này cho biết Israel đang chờ sự chấp thuận của Mỹ cho một chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát ngọn đồi Ali Taher.

Trước đó, một quan chức an ninh cấp cao cho biết Mỹ đã tuyên bố với giới lãnh đạo Liban rằng họ không thể ngăn chặn hoàn toàn Israel hành động, song yêu cầu bất kỳ chiến dịch nào cũng phải được giới hạn và chính xác nhất có thể, đồng thời giảm thiểu thiệt hại và thương vong dân sự để tránh làm đổ vỡ khuôn khổ các thỏa thuận giữa Israel và Liban.

Trước đó, ngày 14/8, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa cho biết các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Liban sẽ tiếp tục cho đến khi Hezbollah giải giáp vũ khí. Đại sứ Issa đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabih Berri.

Cùng ngày, ông Berri đã tiếp Tướng quân đội Mỹ Joseph Clearfield, người đứng đầu Nhóm điều phối quân sự dành cho Beirut (MCG4L).

Ông Berri cáo buộc Israel liên tục tiến hành các hành động mà ông cho là vi phạm và các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào Liban kể từ tháng 11/2024, trong đó có việc phá hủy các ngôi làng, đất nông nghiệp, rừng và gây hư hại cho các công trình di sản. Ông Berri yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công và rút quân về đường biên giới quốc tế.

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại miền Nam Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Theo thỏa thuận, Israel cam kết từng bước rút lực lượng khỏi miền Nam Liban, trong khi quân đội Liban triển khai lực lượng tại khu vực này.

Tình hình tại miền Nam Liban hiện vẫn là một trong những điểm nóng trong quan hệ giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Israel tiếp tục cáo buộc Hezbollah duy trì các hoạt động quân sự và cơ sở hạ tầng tại khu vực gần biên giới./.

Israel và Liban xem xét 4 nước giám sát giải giáp Hezbollah Israel và Liban đang xem xét danh sách sơ bộ gồm 4 quốc gia tham gia giám sát việc giải giáp Hezbollah, trong bối cảnh Israel tuyên bố tiếp tục duy trì "khu vực an ninh" sâu 10 km tại miền Nam Liban.