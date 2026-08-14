Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái bùng phát tại Yemen

Theo báo Times of Israel ngày 14/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh tái bùng phát cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh giao tranh gia tăng giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và quân đội Yemen do Saudi Arabia hỗ trợ, cùng các vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Ông Grundberg cho biết các cuộc tấn công của Houthi tại Marib, Hadramaut, Mokha và nhiều khu vực khác đã gây thương vong cho cả quân đội và dân thường. Các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden cũng có nguy cơ đẩy Yemen lún sâu hơn vào xung đột khu vực.

Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi các bên lập tức giảm căng thẳng, hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, đồng thời chấm dứt các vụ tấn công tàu thuyền và xuyên biên giới.

Theo ông, một “lối thoát” thông qua đàm phán vẫn khả thi và các quốc gia có ảnh hưởng cần hỗ trợ đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Yemen tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hơn một nửa dân số nước này đang trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó khoảng 6 triệu người ở mức khẩn cấp./.

Hội đồng Bảo an cảnh báo xung đột leo thang đe dọa tiến trình hòa bình tại Yemen Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh bạo lực đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen.