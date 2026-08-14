Chỉ huy Hamas thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Ngày 14/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một chỉ huy đại đội của phong trào Hồi giáo Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của nước này.



IDF nêu rõ chỉ huy đại đội của Hamas là Muhammad Bassam Muhammad Mushtaha, thuộc tiểu đoàn Shati.

Người này bị tấn công cách đây 2 tuần ở phía Bắc Dải Gaza. Phía Israel cáo buộc Mushtaha tham gia lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào binh lính IDF và dân thường Israel, đồng thời ra lệnh giam giữ một số con tin Israel trong suốt cuộc xung đột.



Xung đột Hamas-Israel bùng phát từ tháng 10/2023 và mãi đến năm ngoái mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 nhờ vai trò trung gian của Mỹ và một số nước khác trong khu vực.

Tuy nhiên, đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và quả quyết sẽ không rút quân khỏi vùng lãnh thổ này cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn./.

Xung đột tại Trung Đông: Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza Thủ tướng Israel cho biết trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ tại nước này, trong đó có việc loại bỏ các tay súng tại khu vực sườn núi Ali al-Taher.