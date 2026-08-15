Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8 sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.

Theo phân tích từ công ty theo dõi tàu thuyền Kpler, chỉ có 2 tàu đi qua tuyến đường thủy hẹp này vào ngày 14/8: một tàu chở ngũ cốc đi vào vùng biển Iran và một tàu chở hàng rời (đang trống hàng) đi theo hướng ngược lại.

Dữ liệu cũng cho thấy một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng nhưng trống hàng đang đi vào Vịnh thông qua eo biển này. Không ghi nhận tàu chở dầu thô nào trong cùng ngày.

Vào ngày 13/8, có 9 tàu đi qua eo biển Hormuz, tăng so với mức 5 tàu của ngày 12/8 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 12 tàu mỗi ngày trong tháng 8/2026. Trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2026, có hơn 130 tàu qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định nước này có "quyền kiểm soát hoàn toàn" đối với eo biển Hormuz, nơi từng là tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước xung đột.

Iran bác bỏ điều này và tuyên bố sẽ không cho phép mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện của họ được đáp ứng. Các điều kiện đó bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Một nguồn tin cấp cao của Iran mới đây cho biết, không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6/2026.

Kể từ khi thỏa thuận tạm thời đổ vỡ, Iran đã nối lại các cuộc tấn công nhắm vào những tàu bị cáo buộc đang đi qua eo biển dù không được phép./.

Iran khẳng định nắm trọn quyền kiểm soát Eo biển Hormuz Đại diện IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Iran, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đã nắm quyền quản lý tuyến đường này.