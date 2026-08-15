Mỹ xác định giá dầu thấp là “mục tiêu số 1” trong cuộc chiến với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết việc giữ giá xăng thấp hiện là “mục tiêu số 1” của nước Mỹ trong cuộc chiến Iran, trong bối cảnh Washington đe dọa phong tỏa hải quân vô thời hạn và phát tín hiệu sẽ sớm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Theo NBC News ngày 14/8, những bình luận này dường như là sự thay đổi mới nhất trong cách lý giải công khai về cuộc xung đột, khi ông Vance xếp tham vọng hạt nhân của Iran ở vị trí thứ hai.

Phát biểu của Phó Tổng thống được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhận một nỗ lực dài hạn nhằm gây thêm thiệt hại cho Iran, bất chấp những dấu hiệu ngày càng rõ về tình trạng căng thẳng đối với các lực lượng Mỹ và sức ép trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump đã gợi ý về việc chuyển hướng khỏi sử dụng sức mạnh quân sự, thay vào đó là “giảm cường độ” và sử dụng sức ép kinh tế. Động thái này diễn ra sau một vòng xoáy các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau gây thương vong, không tạo ra giải pháp rõ ràng nào và làm cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ.

Giá dầu và khí đốt tăng vọt trên toàn thế giới sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2. Kể từ mức đỉnh ban đầu đó, thị trường đã dịu lại, nhưng giá vẫn cao hơn đáng kể so với trước khi xung đột nổ ra và tiếp tục tăng trở lại vào đầu ngày 14/8 sau những phát biểu mới nhất của ông Vance và các quan chức khác.

Chính quyền ông Trump dường như đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mới dựa trên sức ép kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Newsmax hôm 13/8 rằng hãy chờ đợi thêm các thông báo sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Theo ông, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế “chưa từng thấy đối với Iran.” Ông giải thích thêm rằng “đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế ở mức độ mà thế giới chưa từng chứng kiến trước đây và việc tiếp tục phong tỏa tại eo biển Hormuz, qua đó ngăn chặn mọi thứ ra vào các cảng của Iran,” nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Những phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là đã nói vào cuối ngày 13/8 theo giờ Mỹ rằng quân đội Mỹ có thể duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran “vô thời hạn.”

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đang trên đường thay thế tàu USS Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai tại Trung Đông hơn 250 ngày. Thời gian triển khai của tàu này dự kiến kết thúc vào tháng 5.

Trong khi đó, thế bế tắc tại Hormuz đã tác động mạnh tới nền kinh tế thế giới, không chỉ hạn chế nguồn cung dầu và khí đốt mà còn cả những sản phẩm thiết yếu như phân bón.

Giá dầu Brent đang giao dịch trên mức 87 USD/thùng, cao hơn 45% so với hồi tháng 1. Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện đã cao hơn 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi trước khi xung đột nổ ra, mức giá này thấp hơn 3 USD/gallon./.

Giá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran Mỹ cảnh báo có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng áp lực kinh tế lên nước này do các cuộc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn đã bị đình trệ.

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