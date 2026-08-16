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Mỹ duy trì hơn 400 máy bay quân sự khắp Iran, động thái đảm bảo cường độ chiến đấu cao

Mỹ đang duy trì hơn 400 máy bay quân sự tại Trung Đông và các khu vực lân cận trong bối cảnh tình hình liên quan Iran tiếp tục bất định.

Viết Thành
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ duy trì hơn 400 máy bay quân sự quanh Iran, kiểm soát từ châu Âu tới Ấn Độ Dương.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về lộ trình vận tải ở eo biển Hormuz.

Nga, Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV.

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