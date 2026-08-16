Mỹ duy trì hơn 400 máy bay quân sự khắp Iran, động thái đảm bảo cường độ chiến đấu cao

Mỹ đang duy trì hơn 400 máy bay quân sự tại Trung Đông và các khu vực lân cận trong bối cảnh tình hình liên quan Iran tiếp tục bất định.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ duy trì hơn 400 máy bay quân sự quanh Iran, kiểm soát từ châu Âu tới Ấn Độ Dương.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về lộ trình vận tải ở eo biển Hormuz.

Nga, Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV.

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