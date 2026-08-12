40 nước kêu gọi thông báo trước các vụ phóng tên lửa

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và phương tiện phóng vào không gian (SLV), nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm và góp phần duy trì ổn định, an ninh quốc tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong tuyên bố chung, 40 nước trên kêu gọi tất cả quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, thông báo trước ít nhất 24 giờ về các vụ phóng ICBM, SLBM và SLV; đồng thời cho rằng việc tiến hành các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có thông báo đầy đủ là hành động nguy hiểm, có thể gây lo ngại và ảnh hưởng đến an ninh của các quốc gia ở gần khu vực thử nghiệm.

Các quốc gia đề nghị thông báo trước các thông tin vụ phóng như loại tên lửa hoặc phương tiện phóng, thời gian dự kiến tiến hành vụ phóng, khu vực phóng và hướng bay dự kiến.

Các nước này cũng kêu gọi cung cấp thông tin rõ ràng cho phi công và thủy thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có khu vực dự kiến tên lửa rơi hoặc va chạm và khu vực hạ cánh, nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với hoạt động hàng không và hàng hải.



Tuyên bố chung nhấn mạnh các cơ chế thông báo thường xuyên và minh bạch không nhằm hạn chế hoạt động quân sự hay nhu cầu tác chiến của bất kỳ quốc gia nào, mà góp phần giảm nguy cơ tính toán sai lầm, tăng cường lòng tin và thể hiện cam kết chung đối với an ninh quốc tế.



Các nước đồng thời kêu gọi những quốc gia liên quan tham gia các thỏa thuận về thông báo trước cho các nước có khả năng bị ảnh hưởng bởi các vụ phóng ICBM, SLBM và SLV.

Theo tuyên bố chung, hiện có 145 quốc gia tham gia Bộ Quy tắc ứng xử La Haye chống phổ biến tên lửa đạn đạo (HCOC) - một cơ chế quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và giảm nguy cơ phổ biến tên lửa đạn đạo./.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bãi phóng Wonsan hướng ra bờ biển phía Đông nước này.

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