Liên hợp quốc báo động tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ gia tăng trên toàn cầu

Ngày 11/8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trên phạm vi toàn cầu đã tăng trong năm 2025 và các mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại những nước có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu làm thay đổi thị trường việc làm.



Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Báo cáo Xu hướng việc làm toàn cầu của thanh niên năm 2026 cho thấy sự phục hồi tạm thời và ngắn ngủi của thị trường lao động thanh niên sau đại dịch COVID-19 đã chững lại. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu trong nhóm từ 15-24 tuổi tăng từ 12,3% năm 2024 lên 12,4% năm 2025, tương đương 67 triệu thanh niên không có việc làm.

Trong khi đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không theo học và không tham gia đào tạo (NEET) cũng tăng nhẹ lên 20%, ảnh hưởng tới hơn 257 triệu lao động. Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất vẫn thuộc về các quốc gia Arập ở mức 26,2%, và Bắc Phi ở mức 22,6%.

Báo cáo trên, được ILO công bố thường niên từ năm 2004, cung cấp bức tranh về các chỉ số thị trường lao động thanh niên ở cấp toàn cầu và khu vực. ILO nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới đang chậm lại, tốc độ tạo việc làm suy giảm, căng thẳng địa chính trị và thay đổi công nghệ nhanh chóng diễn ra đồng thời đã khiến quá trình chuyển tiếp từ trường học sang công việc ổn định trở nên khó khăn hơn đối với nhiều thanh niên.

Cơ quan của Liên hợp quốc dự báo tỷ lệ thất nghiệp thanh niên sẽ gần như đi ngang, ở mức 12,3% trong các năm 2026 và 2027.

Bà Sara Elder, Trưởng bộ phận Phân tích việc làm và chính sách kinh tế của ILO, nhấn mạnh việc tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ NEET cùng tăng là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy tâm lý lo âu trong giới trẻ đang gia tăng, khi tác động của AI đối với thị trường lao động vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Nhiều thanh niên lo ngại công việc của họ sẽ bị công nghệ thay thế và cơ hội tìm được việc làm, thu nhập ổn định sẽ bị cản trở bởi những biến động công nghệ chưa từng có.

Giám đốc phụ trách việc làm, kỹ năng và doanh nghiệp bền vững của ILO Sukti Dasgupta cho rằng còn quá sớm để khẳng định mối quan hệ hệ quả trực tiếp giữa AI và tình trạng thất nghiệp gia tăng trong thanh niên. Tuy nhiên, bà thừa nhận sự trùng hợp này là rõ rệt và cần được nghiên cứu thêm.



ILO cho biết các công việc vốn là điểm khởi đầu phổ biến cho thanh niên, gồm vị trí hành chính-văn phòng, bán hàng và sản xuất, đang giảm dần. Tổng Giám đốc ILO Gilbert Houngbo cảnh báo nếu thanh niên bị loại khỏi các việc làm chất lượng, các quốc gia sẽ đánh mất nhân lực, năng suất và sự gắn kết xã hội./.

Tỷ lệ thất nghiệp tại cường quốc G7 tăng lên mức cao nhất trong tám năm Cơ quan Thống kê Canada cho biết trong số những người được tuyển dụng tại nước này vào tháng 3/2025, có 0,7% đã thất nghiệp trong tháng Tư "do bị sa thải."