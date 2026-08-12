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Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12/8, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác.

Trong thông báo, JCS nêu rõ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang duy trì tư thế sẵn sàng toàn diện, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, diễn ra 6 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mà quân đội Hàn Quốc đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông hôm 6/8.

Các vụ phóng diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn vào tuần tới. Cuộc tập trận dự kiến tiếp tục là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự quan trọng của liên minh Hàn Quốc-Mỹ.

Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong các kỳ tập trận trước đây, Triều Tiên thường tiến hành các vụ thử vũ khí nhằm thể hiện phản ứng và gửi thông điệp cảnh báo tới Seoul và Washington./.

(Vietnam+)
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