Phản ứng của Hàn Quốc, Nhật Bản sau vụ phóng của Triều Tiên

Ngày 12/8, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhanh chóng có các động thái sau vụ phóng của Triều Tiên trước đó cùng ngày ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới.

Theo hãng tin Yonhap ngày 12/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về an ninh ngay sau vụ phóng mà Seoul cho là tên lửa đạn đạo để đánh giá tác động đối với an ninh quốc gia và thảo luận các biện pháp ứng phó.

Cơ quan cho rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các hành động này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa được phóng từ khu vực ven biển phía Đông của Triều Tiên vào khoảng 6h sáng 12/8 theo giờ địa phương, bay khoảng 700 km.

JCS khẳng định Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, đồng thời phối hợp với Mỹ để tăng cường khả năng ứng phó.

Về phía Nhật Bản, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã phát hiện vụ phóng, đồng thời đánh giá tên lửa bay khoảng 690 km, đạt độ cao tối đa khoảng 90 km, sau đó rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Tokyo chưa ghi nhận thiệt hại về người hoặc tài sản.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ thị các cơ quan liên quan nỗ lực thu thập, phân tích thông tin, cung cấp thông tin chính xác cho người dân cũng như bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cho biết Tokyo đã bày tỏ phản đối với Bình Nhưỡng thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời khẳng định vụ phóng vi phạm các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo ông Koizumi, Nhật Bản đang phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc để phân tích thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa mà Hàn Quốc cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 6/8.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield), dự kiến bắt đầu từ ngày 17/8.

Mỹ và Hàn Quốc nhiều lần khẳng định các cuộc tập trận chung giữa lực lượng của hai bên mang tính chất phòng thủ.

Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong các kỳ tập trận trước đây, Triều Tiên thường tiến hành các vụ thử vũ khí nhằm thể hiện phản ứng và gửi thông điệp cảnh báo tới Seoul và Washington./.

Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.