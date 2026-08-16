Chỉ huy của Hezbollah thiệt mạng trong đợt không kích của Israel

Ngày 15/8, người phát ngôn Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) Kandice Ardiel cho rằng sự hiện diện của các lực lượng quốc tế ở miền Nam nước này vẫn rất quan trọng, đồng thời cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đưa ra 3 phương án cho Hội đồng Bảo an xem xét.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Jadeed của Liban, bà Ardiel cho biết thêm lực lượng gìn hòa bình UNIFIL vẫn hiện diện ở miền Nam Liban và tiếp tục hỗ trợ các bên thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà bà cho là nền tảng của sự ổn định ở miền Nam Liban.

Bà nhấn mạnh UNIFIL sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội Liban và mở rộng quyền lực nhà nước ở miền Nam.

Bà Ardiel đưa ra phát biểu trên sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích gây thương vong và thiệt hại ở một số khu vực tại miền Nam Liban.

Theo giới chức Liban, 9 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, trong đợt không kích tại thị trấn Ansar, phía Bắc thành phố cảng Tyre. Ngoài ra, 4 người khác cũng đã thiệt mạng trong một đợt tấn công khác.

Phía Israel cũng đã xác nhận tiến hành không kích nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào khu vực mà Israel gọi là vùng an ninh ở miền Nam Liban.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Israel, ông Doron Spielman, 3 binh sỹ nước này đã bị thương nặng trong các đợt không kích trên.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) còn cho biết một tiểu đoàn trưởng thuộc lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, được xác định là Ali Samir Al-Haj Hassan, đã thiệt mạng trong đợt không kích vào đêm 14 sang ngày 15/8.

Quân đội Israel cho biết thêm nhiều tay súng khác của Hezbollah mà tham gia lên kế hoạch và thúc đẩy các cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ Israel cũng đã thiệt mạng.

Theo ông Spielman, Israel tiến hành các cuộc không kích này nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán với Liban do Mỹ làm trung gian. Ông khẳng định Israel vẫn tuân thủ thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn, trong đó kêu gọi lực lượng an ninh của Liban từng bước kiểm soát và giải giáp lực lượng Hezbollah.

Dự kiến, cuộc đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban sẽ được nối lại vào đầu tháng sau tại Rome (Italy)./.

Israel và Liban xem xét 4 nước giám sát giải giáp Hezbollah Israel và Liban đang xem xét danh sách sơ bộ gồm 4 quốc gia tham gia giám sát việc giải giáp Hezbollah, trong bối cảnh Israel tuyên bố tiếp tục duy trì "khu vực an ninh" sâu 10 km tại miền Nam Liban.