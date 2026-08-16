Xung đột tại Trung Đông: Căng thẳng quân sự leo thang tại Yemen

Theo trang tin Al Arabiya (alarabiya.net) ngày 15/8, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang giữa Iran và Mỹ, các cuộc đụng độ giữa quân Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực.

Đặc biệt, quân đội Yemen vẫn sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để nhắm mục tiêu vào các vị trí của lực lượng Houthi tại tỉnh al-Jawf ở miền Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lực lượng Chính phủ Yemen đã công bố đoạn video cho thấy UAV và vũ khí hiện đại được sử dụng để tấn công các vị trí, điểm tập trung và phương tiện của nhóm vũ trang Houthi trên nhiều mặt trận.

Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng chính phủ và lực lượng Houthi tại trục al-Barh, phía Đông thành phố Mokha. Nhiều loại vũ khí khác nhau đã được sử dụng trong cuộc giao tranh.

Chuẩn tướng Sadiq al-Asri tại Học viện Không quân và Phòng không Yemen, cho biết việc đưa UAV vào hoạt động là một bước quan trọng trong nỗ lực tái thiết và phát triển năng lực của lực lượng không quân nước này.

Ông al-Asri lưu ý động thái này diễn ra song song với những nỗ lực nhằm tân trang lại máy bay chiến đấu và phát triển hệ thống tên lửa tầm trung.

Theo ông Al-Asri, việc sử dụng UAV nhằm mở rộng khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang, đặc biệt là trong trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo, xác định mục tiêu, các hoạt động hỗ trợ và chiến đấu.

Các cuộc đụng độ giữa nhóm vũ trang Houthi và các lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen đã leo thang trở lại trong những ngày gần đây.

Chính phủ Yemen ngày 15/8 cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV liên tiếp của lực lượng Houthi đã làm gián đoạn hoạt động tại cảng Mocha ở Biển Đỏ, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 16 triệu USD.

Theo giới chức cảng Mocha, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong tuần qua đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên lực lượng an ninh cảng, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở này.

Ngoài thiệt hại về vật chất như hư hỏng tàu thuyền, việc cảng Mocha phải ngừng hoạt động cũng khiến khoảng 1.300 công nhân mất kế sinh nhai.

Nằm ở tỉnh Taiz, miền Tây Nam Yemen, gần eo biển Bab al-Mandab chiến lược, cảng Mocha là điểm nhập cảnh quan trọng đối với hàng hóa và vật tư thương mại vào các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Lực lượng Houthi trước đó tuyên bố các chiến dịch của họ ở khu vực Mocha là nhắm vào các cứ điểm quân sự và kho vũ khí của lực lượng Chính phủ Yemen.

Ngoài ra, gần đây, Houthi còn được cho là gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Yemen, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các khu vực do Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát và các mục tiêu tại Saudi Arabia.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Yemen, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/8 đã tổ chức phiên thảo luận mở về tình hình Yemen.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những cuộc đụng độ quân sự leo thang, tấn công nhằm vào Saudi Arabia và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo diễn biến mới có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ đầu tháng 4/2022./.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái bùng phát tại Yemen Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi các bên lập tức giảm căng thẳng, hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, đồng thời chấm dứt các vụ tấn công tàu thuyền và xuyên biên giới.