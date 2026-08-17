Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Chiều 17/8/2026, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh #NQ 22-bt #NQ 57-bt Tp. Hồ Chí Minh
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