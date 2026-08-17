Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

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Quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Biển, đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Nghị quyết 22-NQ/TW: Mục tiêu tổng quát của Chiến lược An ninh quốc gia
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa...
Nghị quyết 22-NQ/TW: Mục tiêu cụ thể của Chiến lược An ninh quốc gia
Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết 22-NQ/TW: Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia xác định 6 quan điểm chỉ đạo
Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia (Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Ngoại giao nhân dân thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ
Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ cũng ngày một phát triển.
Luật Phát triển đô thị phải mở thêm không gian cho những cực tăng trưởng mới
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dự án Luật Phát triển đô thị cần mở thêm không gian phát triển cho đô thị có tiềm năng, không để cơ chế pháp lý làm lỡ cơ hội tạo cực tăng trưởng mới.
'Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn'
Sáng 17/8, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành TW khóa XIV.
Phát huy giá trị Cách mạng Tháng Tám trong thời đại mới
Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, những bài học về khát vọng độc lập, tự chủ, đoàn kết và nắm bắt thời cơ vẫn nguyên giá trị, soi đường cho Việt Nam trong hành trình vươn mình hôm nay.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Gỡ tâm lý e ngại, khơi thông nguồn lực nhưng không để lọt vi phạm
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết, không để xảy ra việc lợi dụng chính sách trục lợi, bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật.
Người cao tuổi là nguồn lực phát triển đất nước
Lớp người cao tuổi đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu gương mẫu trong tuân thủ pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành hình mẫu toàn diện
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực
Khai mạc Chương trình bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV
Sáng 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Chương trình bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên TW Đảng khóa XIV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc.
Không biến hoạt động đại lý ngân hàng thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý phải kiểm soát chặt hoạt động đại lý quản lý trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, không để vai trò đại lý bị hiểu thành “giấy chứng nhận an toàn.”
Tăng cường khả năng phối hợp và xử lý tình huống cho Ban Chỉ đạo 35 từ cơ sở
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuộc diễn tập mẫu về quy trình lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm giả định phát sinh tại địa phương.
Vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám 1945
Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết tinh sức mạnh toàn dân tộc, ghi đậm dấu ấn của Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh trong việc hoạch định đường lối, xây dựng lực lượng và nắm bắt thời cơ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về 2 dự án giao thông trọng điểm
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.
Đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực cho mô hình phát triển mới
Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tạo không gian để các nguồn lực được giải phóng, người dân, doanh nghiệp phát huy sức sáng tạo.
Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược TW Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất bổ sung và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đợt 3, tập trung vào công tác cán bộ.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung.
Đẩy mạnh chuyển đổi số: Tạo động lực mới cho chính quyền địa phương 2 cấp
Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động sắp xếp tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đạt được kết quả tích cực.
Rộn ràng ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Ninh
Tại các nhà văn hóa ở Quảng Ninh, cử tri đại diện hộ gia đình đến từ rất sớm, mang theo kỳ vọng sẽ lựa chọn được người đủ tâm, đủ tầm để gánh vác công việc của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới.
Đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 đề ra tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Nghị quyết 18-NQ/TW: 9 nhiệm vụ, giải pháp
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu tổng quát
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 đề ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Điện chia buồn về trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong
Được tin trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn.
Quảng Ngãi quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo bứt phá tăng trưởng
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh cần bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng tuần, từng quý, quyết tâm biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường hợp tác với các lực lượng chính trị Brazil
PCdoB khẳng định kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, đổi mới và phát triển đất nước là nguồn tham khảo, cảm hứng quan trọng đối với cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội tại Brazil.
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập của Ấn Độ
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng đến các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026).