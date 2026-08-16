Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), sáng 16/8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, tỉnh An Giang, xã Mỹ Hòa Hưng và phường Long Xuyên.

Tại Khu lưu niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn, sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) trong một gia đình trung nông.

Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, các phong trào yêu nước thất bại và bị đàn áp khốc liệt, không khí chính trị ấy tác động rất sâu sắc đến nhận thức của Bác Tôn từ thuở thiếu niên.

Bên cạnh đó, quê hương An Giang giàu nghĩa tình và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm đã góp phần bồi đắp những phẩm chất cao quý trong tính cách và tâm hồn Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vĩ đại trong cái bình thường, bình thường một cách vĩ đại.

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu chụp hình trước Đền thờ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Với những cống hiến to lớn đó, Bác Tôn là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất; được tặng thưởng Huân chương Lenin, Giải thưởng Lenin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc... cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn mãi với non sông, đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc và quê hương An Giang. Người để lại cho thế hệ sau một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức. Đó là tính cách hào sảng của người dân vùng đất Nam Bộ, ý chí quật cường, kiên trung và tinh thần yêu nước, thương dân nồng nàn của người chiến sỹ cộng sản, vị lãnh đạo kính mến của dân tộc.

Sau khi dâng hương và tham quan các hiện vật tại ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang) - đơn vị quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn,” qua đó mong muốn và tin tưởng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác sưu tầm, giới thiệu giá trị của di tích đến với du khách gần xa.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã trao tặng 50 phần quà cho 50 em học sinh giỏi trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước thềm năm học mới./.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh hứa tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo Bác; chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.