Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường hợp tác với các lực lượng chính trị Brazil

Từ ngày 13-14/8, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Brazil nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Brazil ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 11/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại buổi làm việc với Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB), do đồng chí Bí thư trung ương, Trưởng Ban Tài chính Marcelino Granja Mendes và đồng chí Bí thư trung ương Neide Freitas dẫn đầu, đồng chí Lê Hồng Quang chuyển lời chào, lời chúc tốt đẹp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Luciana Santos, lãnh đạo và toàn thể đảng viên PCdoB; đồng thời chúc mừng PCdoB nhân dịp kỷ niệm 104 năm Ngày thành lập.

Hai bên ôn lại tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ chí tình mà PCdoB và nhân dân Brazil dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo PCdoB khẳng định những kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, đổi mới và phát triển đất nước là nguồn tham khảo, cảm hứng quan trọng đối với cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội tại Brazil.

Trong bối cảnh Brazil đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, PCdoB chia sẻ những ưu tiên trong hoạt động chính trị, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác khoa học-công nghệ. Là lực lượng tham gia liên minh cầm quyền tại Brazil, PCdoB hiện có vai trò lãnh đạo tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, coi khoa học-công nghệ là một trong những trụ cột của phát triển và là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Đảng Lao động Brazil (PT), lực lượng chính trị của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và là đảng giữ vai trò trung tâm trong liên minh cầm quyền tại Brazil, phía PT khẳng định quan hệ Brazil-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đang đứng trước nhiều cơ hội mới, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lula da Silva tháng 3/2025. Đảng PT đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, coi kinh nghiệm Việt Nam là nguồn cảm hứng quan trọng.

Đồng chí Lê Hồng Quang giới thiệu khái quát tình hình Việt Nam và những kết quả nổi bật trong phát triển đất nước; chúc mừng những thành tựu của Đảng PT và Chính phủ Tổng thống Lula da Silva trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế Brazil. Hai bên trao đổi về tình hình khu vực Mỹ Latinh, các vấn đề quốc tế cùng quan tâm và nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác giữa các nước đang phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng có buổi làm việc với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Brazil-Việt Nam do Chủ tịch Nhóm Márcio Honaiser chủ trì. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Brazil không ngừng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, trong đó việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược đã tạo khuôn khổ mới để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Phía Brazil đánh giá Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng tại Đông Nam Á, đối tác quan trọng giúp Brazil mở rộng hợp tác với ASEAN; đồng thời khẳng định Brazil sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường kết nối với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) cũng như các nước trong khu vực. Hai bên nhận định nền kinh tế Việt Nam và Brazil có tính bổ trợ cao, còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác.

Đồng chí Lê Hồng Quang đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Brazil-Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, khẳng định ngoại giao nghị viện là kênh quan trọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết và hỗ trợ triển khai các thỏa thuận song phương. Đồng chí đề nghị Nhóm tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát; tăng cường giao lưu nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ, các nhóm nghị sỹ chuyên môn và giữa các địa phương hai nước.

Hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về hợp tác kinh tế. Phía Việt Nam đề nghị Quốc hội Brazil tiếp tục ủng hộ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, logistics và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mercosur, tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế.

Tại buổi làm việc với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam, hai bên khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân trong thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời thống nhất tiếp tục phát huy tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều năm và tăng cường các hoạt động kết nối giữa các tổ chức xã hội, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil./.

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