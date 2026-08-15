Thư, điện mừng kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Hàn Quốc

Ngày 15/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (15/8/1945-15/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Suk; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun./.

Triển khai thực chất các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Hàn Quốc Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Đại sứ Choi Young Sam để ghi nhận những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.