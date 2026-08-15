Chính trị

Thư, điện mừng kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Hàn Quốc

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (15/8/1945-15/8/2026), các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Ngày 15/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (15/8/1945-15/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Suk; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh Hàn Quốc #Việt Nam-Hàn Quốc
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