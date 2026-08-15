Chính trị

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập của Ấn Độ

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng đến các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026).

Người dân chào mừng 80 năm Ngày Độc lập gần Cổng Ấn Độ (India Gate), biểu tượng lịch sử của thủ đô New Delhi. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Người dân chào mừng 80 năm Ngày Độc lập gần Cổng Ấn Độ (India Gate), biểu tượng lịch sử của thủ đô New Delhi. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026), ngày 15/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày Độc lập của Ấn Độ #Việt Nam-Ấn Độ #Điện mừng #NQ59-bt Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục