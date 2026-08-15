Điện mừng kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập của Ấn Độ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026), ngày 15/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar./.

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách Chuyến thăm Ấn Độ của đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, và chính sách giữa hai quốc gia, mở rộng mối quan hệ chiến lược toàn diện.