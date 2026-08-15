Quảng Ngãi quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo bứt phá tăng trưởng

Chiều 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm 2026 đến nay và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 74.382 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng tăng 14,1%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 21.427 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán Trung ương giao và tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và thực hiện quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục và quốc phòng-an ninh được chú trọng. Tỉnh cũng đang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài...

Nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển-đảo quốc gia. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Chính phủ giao cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đầu tư Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum theo hình thức đầu tư công trình Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Đối với dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua tỉnh, Quảng Ngãi đề nghị điều chỉnh vị trí Ga Quảng Ngãi để phù hợp với quy hoạch và phát triển đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất sớm triển khai chuỗi dự án phát triển Mỏ khí Cá Voi Xanh; đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen và di dời đường dây 500kV để đảm bảo tiến độ dự án. Ngoài ra, tỉnh kiến nghị có cơ chế đặc thù trong giải quyết các hồ sơ tồn đọng về chính sách người có công với cách mạng do yếu tố lịch sử, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã khẳng định sự đồng thuận cao, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để địa phương triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần tập trung cao độ vào những nhiệm vụ trọng tâm. Về công tác tổ chức và quản trị địa phương, Quảng Ngãi cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về đẩy mạnh xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tỉnh chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước (như Lào, Campuchia, Thái Lan, Đông Bắc Á, EU); tăng cường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực qua cảng biển Dung Quất và cửa khẩu Bờ Y; hỗ trợ tối đa doanh nghiệp về thủ tục hải quan, logistics và chứng nhận xuất xứ.

Định hướng Quảng Ngãi phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý, phấn đấu trở thành vùng trọng điểm dược liệu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tỉnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "bán thô" như mặt hàng càphê lâu nay-trồng hàng đầu thế giới nhưng thiếu thương hiệu, khiến giá trị gia tăng rơi vào tay các quốc gia khác. Quảng Ngãi phải tập trung xây dựng thương hiệu bài bản để khẳng định giá trị thực của sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ đạo Quảng Ngãi xây dựng chuỗi liên kết du lịch liên vùng cần kết nối chặt chẽ giữa Tây Nguyên với các trung tâm du lịch ven biển, tạo chuỗi sản phẩm đặc sắc Lý Sơn-Mỹ Khê-Sa Huỳnh-Dung Quất-Măng Đen-Bờ Y. Mục tiêu là phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo và Măng Đen thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp. Phải chú trọng đầu tư kinh tế đêm, dịch vụ lưu trú và mua sắm chất lượng cao để giữ chân và tăng chi tiêu của du khách.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Quảng Ngãi cần chuyển đổi tư duy từ tăng trưởng truyền thống sang mô hình dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỉnh cần bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng tuần, từng quý, quyết tâm biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh với sự đồng thuận và hỗ trợ tối đa từ các bộ, ngành Trung ương, Quảng Ngãi sẽ tận dụng vận hội mới để vươn mình trở thành cực tăng trưởng năng động, bền vững của khu vực miền Trung./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua nhiều quyết sách quan trọng HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua 20 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2026, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% xuống 9%.