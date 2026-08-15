Điều hành giá linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ nhịp tăng trưởng

Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.

Các chuyên gia và cơ quan quản lý cho rằng cần phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ cùng các giải pháp điều hành giá linh hoạt để vừa kiểm soát lạm phát, vừa tạo dư địa cho tăng trưởng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước, là tháng giảm thứ hai liên tiếp sau khi giảm 0,39% trong tháng Sáu. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,39%, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Theo phân tích của các chuyên gia, những tháng cuối năm thường chịu áp lực lạm phát gia tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong khi kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ nhận định lạm phát cả năm 2026 có thể dao động trong khoảng 4,5-5%. Theo ông, để đạt mục tiêu này, cần tiếp tục giữ ổn định tỷ giá, điều hành linh hoạt giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, đồng thời duy trì chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng thế giới.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng mặt bằng giá từ nay đến cuối năm sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Bất ổn địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng và chi phí vận tải. Cùng với đó biến động tỷ giá, xu hướng bảo hộ thương mại và giá hàng hóa thế giới cũng có thể làm gia tăng chi phí nhập khẩu.

Ở trong nước, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ làm tăng nhu cầu vật liệu xây dựng; cùng với đó là lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý và tác động của việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá.

Cục Quản lý giá cho rằng giải pháp quan trọng hàng đầu là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát. Các cơ quan quản lý cần theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, giá năng lượng, lương thực, tỷ giá, chính sách thương mại và các diễn biến địa chính trị để kịp thời xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp.

Cùng với công tác dự báo, chính sách tài khóa cần tiếp tục được điều hành theo hướng chặt chẽ, hiệu quả; tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Đặc biệt, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cần được điều tiết hợp lý giữa các tháng, các quý để tránh gây áp lực đột biến lên thị trường vật liệu xây dựng và mặt bằng giá.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ cũng cần tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, việc kiểm soát hợp lý tăng trưởng tín dụng, theo dõi sát diễn biến lạm phát cơ bản, tỷ giá, lãi suất và cung tiền sẽ góp phần hạn chế lạm phát nhập khẩu, ổn định thị trường tài chính-tiền tệ và kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Một giải pháp quan trọng khác là việc điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý cần theo lộ trình phù hợp, hài hòa giữa cơ chế giá thị trường với mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Đồng thời, cần công khai, minh bạch thông tin về điều hành giá và các yếu tố hình thành giá để ổn định tâm lý thị trường, hạn chế đầu cơ, găm hàng.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giá, hoàn thiện hệ thống tiếp nhận kê khai giá trên môi trường điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm nâng cao hiệu quả phân tích, dự báo và điều hành. Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai đầy đủ Luật Giá năm 2023, Luật Giá (sửa đổi) năm 2025 và các văn bản hướng dẫn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Theo Thứ trưởng, chính sách tài khóa tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hạn chế tác động đến mặt bằng giá. Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành xây dựng nhiều kịch bản về giá, thuế, phí và lệ phí để chủ động ứng phó với biến động bất lợi của thị trường thế giới, qua đó vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết các chính sách hỗ trợ như tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026; miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030; tiếp tục miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí cùng với việc điều hành linh hoạt giá các mặt hàng do Nhà nước định giá sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Theo các chuyên gia, dư địa kiểm soát lạm phát vẫn còn nhờ nguồn cung hàng hóa cơ bản được bảo đảm, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phục hồi và các chính sách hỗ trợ tài khóa phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, dư địa này chỉ được duy trì nếu điều hành tiếp tục chủ động, linh hoạt và bám sát diễn biến thị trường.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức cao, bài toán điều hành không chỉ là giữ CPI trong giới hạn cho phép mà còn phải tạo môi trường ổn định để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất. Vì vậy, phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ, quản lý giá và các giải pháp bình ổn thị trường sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định để vừa kiểm soát lạm phát, vừa tạo dư địa cho tăng trưởng những tháng cuối năm./.

Điều hành giá linh hoạt, giảm thuế xăng dầu để ổn định thị trường Bộ Tài chính cho biết nhiều chính sách điều hành giá và giảm thuế xăng dầu đã được triển khai, đồng thời tiếp tục kéo dài để góp phần bình ổn thị trường, giảm chi phí và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.