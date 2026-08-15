Kỷ niệm 30 năm thành lập Khu kinh tế Dung Quất và các khu kinh tế Quảng Ngãi

Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996-16/8/2026).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, khẳng định vị thế của trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cùng các dự án luyện kim quy mô lớn đã trở thành hạt nhân tạo động lực tăng trưởng, đưa Quảng Ngãi trở thành địa phương tự cân đối ngân sách và có đóng góp tích cực cho cả nước.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thể chế và chính sách đặc thù là “chìa khóa” để khơi thông nguồn lực. Ngoài việc sớm trình Quốc hội cơ chế thí điểm cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng, tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động đề xuất các chính sách vượt trội để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thoát khỏi tư duy quản lý hành chính đơn thuần, hướng tới tư duy quản trị kinh tế hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Về liên kết vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng để xây dựng Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai-Dung Quất-Nam Giang-hành lang kinh tế Đông Tây 2. Mục tiêu là hình thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, thương mại tự do, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của toàn vùng miền Trung.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu khắt khe về mô hình kinh tế xanh-tuần hoàn. Đây là yêu cầu bắt buộc để đón đầu các dòng vốn FDI chất lượng cao. Đặc biệt, việc phát triển hệ sinh thái hydrogen, LNG và công nghệ thu giữ carbon cho thấy tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong việc đưa Dung Quất trở thành trung tâm năng lượng sạch toàn cầu.

Liên quan đến an sinh xã hội, Phó Thủ tướng chỉ đạo phát triển công nghiệp phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội. Thông điệp này nhấn mạnh quan điểm không được phép đánh đổi đời sống của người dân vì dự án. Việc xây dựng hạ tầng xã hội, nhà ở cho công nhân đồng bộ chính là điều kiện tiên quyết để tạo lập sự ổn định và phát triển công nghiệp bền vững.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định tỉnh sẽ tập trung quyết liệt vào 5 nhóm hành động cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Khu kinh tế Dung Quất trở thành “khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại” theo Quy hoạch chung đến năm 2045.

Tỉnh cam kết đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, phát triển hệ sinh thái hạ nguồn lọc hóa dầu, hydrogen, LNG và thép chất lượng cao; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số; tối ưu hóa hạ tầng giao thông kết nối; chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân, đảm bảo sự phát triển hài hòa và tiến bộ xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho 2 cá nhân. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Trong khuôn khổ buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Mạnh Hải, nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (cũ); trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hà Hồng Duy, nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Ban tổ chức đã trao học bổng năm học 2025-2026 và tặng xe đạp cho 15 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, đại diện cho 3 xã Vạn Tường, Bình Sơn và Đông Sơn.

Dịp này, 8 chủ đầu tư đã được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp.

Cách đây 30 năm, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất được thành lập, đặt nền móng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Ngãi.

Sau ba thập kỷ, Khu kinh tế Dung Quất đã vươn mình từ một vùng ven biển gian khó trở thành trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu và năng lượng quy mô quốc gia.

Đến nay, các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút hơn 440 dự án với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 81.000 lao động./.

Thủ tướng: Phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Ngãi, các bộ ngành, cơ quan liên quan đã khẩn trương xây dựng Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất.