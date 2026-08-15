Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong vươn ra thị trường quốc tế

Du lịch không chỉ là ngành kinh tế quan trọng mà còn là một trong những cầu nối thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo ra những giá trị phát triển bền vững.

Trong bức tranh chung này, Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ quốc tế quan trọng của Việt Nam, đồng thời là điểm đến có sức hút ngày càng lớn đối với du khách quốc tế, ngành du lịch Thành phố không ngừng nỗ lực, khẳng định vai trò tiên phong xúc tiến du lịch, khai thác dư địa thị trường trọng điểm và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ điểm đến trên địa bàn.

Khai thác dư địa thị trường trọng điểm

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đang bước vào giai đoạn mới với những lợi thế và cơ hội mới cho ngành du lịch. Trong số đó, có thể kể đến những điều kiện thuận lợi để Thành phố xây dựng đa dạng hành trình phong phú hơn như kết nối một đô thị năng động với biển, cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch cộng đồng và mạng lưới dịch vụ chất lượng cao.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt 330.000 tỷ đồng tổng thu du lịch, tương đương khoảng 12,57 tỷ USD.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe bus hai tầng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tính chung 7 tháng năm 2026, Thành phố đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 64,9% kế hoạch năm; hơn 31 triệu lượt khách nội địa, đạt khoảng 63,4% kế hoạch năm, tổng thu du lịch đạt 237.466 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,06 tỷ USD, đạt 72% kế hoạch năm.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình đánh giá những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Thành phố cũng như khẳng định dư địa phát triển còn rất lớn, đặc biệt tại các thị trường quốc tế trọng điểm.

Australia là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng, ổn định và có chất lượng. Điều này thể hiện qua thống kê 7 tháng năm 2026, khách du lịch Australia đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 253.104 lượt, xếp thứ 5 trong 20 thị trường hàng đầu gửi khách đến Thành phố và chiếm khoảng 63,8% lượng khách Australia đến Việt Nam.

Thực tế, thị trường Australia có nhiều tiềm năng phù hợp định hướng phát triển của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Du khách Australia có khả năng chi tiêu cao và quan tâm đến những trải nghiệm gắn với địa phương, ẩm thực, lịch sử, văn hóa, đời sống đô thị, nghỉ dưỡng biển, sinh thái và du lịch có trách nhiệm. Đây cũng chính là những lĩnh vực Thành phố đang tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Bình, đối với du khách Australia, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến mà còn trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá một Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc. Bên cạnh đó, Thành phố có khả năng mang đến những trải nghiệm phù hợp nhiều phân khúc khách hàng, nhất là những du khách tìm kiếm các sản phẩm có chiều sâu, giá trị trải nghiệm và chất lượng dịch vụ cao.

Với không gian phát triển được mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng các đối tác Australia xây dựng những hành trình mới, không chỉ trải nghiệm đô thị mà còn kết nối nhiều loại hình du lịch trong cùng một chuyến đi, qua đó, nâng cao giá trị trải nghiệm, từng bước kéo dài thời gian lưu trú của du khách, hướng tới mục tiêu chung quan trọng là tạo ra thị trường du lịch hai chiều năng động.

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (Agoda) vừa công bố bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á trong mùa hè 2026, trong đó, Việt Nam tăng một bậc so với cùng kỳ năm trước, vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 4.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong top 3 điểm đến có tốc độ gia tăng mức độ quan tâm nhanh nhất châu Á từ thị trường châu Âu.

Dữ liệu của Agoda cũng chỉ ra rằng Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh thu hút những du khách châu Âu tìm kiếm nhịp sống đô thị, khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực phong phú.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 phản ánh sức hút ngày càng tăng của đất nước đối với nguồn khách châu Âu, không chỉ từ thị trường truyền thống mà còn các thị trường mới nổi. Việt Nam với những điểm đến như Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để trải nghiệm châu Á theo nhiều cách khác nhau, từ những thành phố năng động, văn hóa bản địa cho đến những bãi biển và thiên đường nghỉ dưỡng đảo.

Nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến

Khách quốc tế tham quan, mua sắm tại Chợ Bến Thành. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Liên quan đến chiến lược vươn ra thị trường quốc tế và chiến lược xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các đối tác nghiên cứu thị trường, trao đổi nhu cầu của du khách, xây dựng sản phẩm phù hợp hơn từng phân khúc khách quốc tế ở những thị trường trọng điểm.

Du lịch Thành phố đã và đang tập trung tăng cường đa dạng hoạt động famtrip (đoàn khảo sát), presstrip (trải nghiệm thực tế), kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), quảng bá điểm đến.

Đặc biệt, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng có thể hợp tác sâu hơn với nhiều hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành để nâng cao sự thuận tiện trong hành trình của du khách, tạo thêm sản phẩm du lịch liên kết giữa thị trường quốc tế và Việt Nam.

Đối với những phân khúc có giá trị gia tăng cao, du lịch Thành phố quan tâm phát triển các sản phẩm: Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch ẩm thực, du lịch sinh thái, MICE và những trải nghiệm văn hóa gắn với cộng đồng địa phương.

Du lịch Thành phố mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong du lịch có trách nhiệm và phát triển bền vững, khuyến khích sản phẩm vừa mang lại trải nghiệm chất lượng cho du khách, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và tạo ra lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Một thị trường du lịch phát triển bền vững không chỉ được tạo nên bởi những con số tăng trưởng mà còn được xây dựng từ sự kết nối giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa những điểm đến với những nhu cầu mới của du khách.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Trung tâm Xúc tiến du lịch và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thành phố thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Hai đơn vị cùng xây dựng sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, không gian sáng tạo và các sự kiện đặc sắc của Thành phố, hướng đến đa dạng trải nghiệm cho du khách, thu hút thêm khách trong và ngoài nước, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Mới đây, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp các đơn vị chức năng ra mắt “Hộ chiếu di sản” - kết nối di sản, công nghệ và trải nghiệm du lịch. Đây là sản phẩm kết hợp giữa giá trị di sản, công nghệ và trải nghiệm du lịch, mở ra một cách tiếp cận mới đối với việc khám phá bảo tàng, hiện vật và các câu chuyện lịch sử; đồng thời mỗi điểm đến không chỉ là nơi tham quan mà còn trở thành một dấu mốc trong hành trình khám phá văn hóa, lịch sử của du khách.

Du khách có thể sử dụng “Hộ chiếu di sản” để trải nghiệm hành trình tại nhiều bảo tàng thay vì chỉ tham quan từng điểm riêng lẻ. Hệ thống cũng đồng thời ghi nhận những nơi du khách đã đi qua, giúp mỗi "tấm hộ chiếu" trở thành “nhật ký số” của hành trình khám phá văn hóa của người dùng.

Chiến lược phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới là tăng trưởng phải dựa trên sức mạnh của sự kết nối giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, Thành phố lấy liên kết hệ sinh thái làm động lực mở rộng không gian phát triển.

Đối với ngành du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho rằng các chương trình du lịch kết hợp hàng không, thương mại, mua sắm, hội nghị, triển lãm, nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hóa… cần tạo thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, nâng cao giá trị gia tăng và kéo dài thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Ngành du lịch phải đẩy mạnh chia sẻ nguồn lực và đồng hành cùng phát triển, cùng xây dựng sản phẩm liên kết có sức cạnh tranh quốc gia và quốc tế. Mỗi đối tác chiến lược đảm bảo mở ra một không gian phát triển mới, một thị trường mới và những cơ hội tăng trưởng mới./.

Du lịch Việt Nam “ngược dòng” xu hướng chung của thị trường Đông Nam Á Khi du khách trong khu vực hướng về Đông Á, người Việt lại tìm về biển đảo quê nhà, nơi nghỉ dưỡng ngày càng gắn với trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và những hành trình đa dạng hơn.

​