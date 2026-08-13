Du lịch Quốc khánh 2/9: Tăng kiểm tra, chống “chặt chém,” cảnh báo tour tự phát

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, và những tháng cuối năm 2026, tập trung bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8-2/9), được đánh giá là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là kiểm soát chặt chất lượng dịch vụ, giá cả và môi trường du lịch. Các địa phương phải rà soát, kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan; xử lý nghiêm tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách hoặc cung cấp dịch vụ không đúng cam kết.

Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch được yêu cầu niêm yết công khai giá phòng, giá dịch vụ, phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền, điều kiện hủy hoặc thay đổi đặt phòng, đồng thời bán đúng giá và bảo đảm chất lượng dịch vụ như đã thỏa thuận với khách.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng lưu ý các địa phương tăng cường cảnh báo đối với tour du lịch tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức nhưng không đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật. Du khách được khuyến cáo lựa chọn chương trình do doanh nghiệp lữ hành tổ chức và chủ động tham gia bảo hiểm du lịch.

Các cô gái Thái duyên dáng trong điệu múa Xòe - một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật truyền thống hấp dẫn du khách khi đến với các bản làng. (Ảnh: TTXVN)

Trước nguy cơ quá tải tại các điểm đến trong kỳ nghỉ dài ngày, các địa phương cần xây dựng phương án phân luồng, điều tiết khách, tránh ùn tắc giao thông; đồng thời phối hợp với lực lượng công an, y tế, giao thông và các cơ quan liên quan để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Đặc biệt, tại các khu, điểm du lịch có hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước hoặc vận chuyển khách, yêu cầu bảo đảm an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp tại khu vực ven biển, miền núi phải thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và tạm dừng chương trình khi xuất hiện nguy cơ mưa lớn, sạt lở, sóng to, gió giật hoặc các điều kiện thời tiết nguy hiểm, chỉ tổ chức trở lại khi bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các địa phương cần duy trì đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch, bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ tại các điểm đông khách và kịp thời xử lý phản ánh của du khách, người dân, doanh nghiệp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp trong xúc tiến, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch liên vùng; đồng thời tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng và thái độ phục vụ của đội ngũ lao động du lịch trong mùa cao điểm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch về nguồn gắn với lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc chuẩn bị đồng bộ các điều kiện phục vụ khách không chỉ nhằm bảo đảm kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra an toàn, thuận lợi mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, tạo nền tảng để ngành du lịch tăng tốc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng năm 2026./.

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