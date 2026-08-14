Tinh hoa Ẩm thực Xứ Quảng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương

Ngày 14/8, Ngày hội Tôn vinh Mỳ Quảng - Tinh hoa Ẩm thực Xứ Quảng năm 2026 chính thức khai mạc tại Đình Nại Nam, thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường và các đơn vị đồng hành tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của Mỳ Quảng, quảng bá hình ảnh ẩm thực Đà Nẵng và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Lý Đình Quân cho biết Mỳ Quảng không chỉ là món ăn đặc trưng của xứ Quảng mà còn là kết tinh của lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng cư dân miền Trung.

Với sự đa dạng trong cách chế biến, nguyên liệu và hương vị, Mỳ Quảng đã trở thành một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam, góp phần định vị thương hiệu du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch ẩm thực trong nước và quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức ngày hội góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản ẩm thực truyền thống, đồng thời hướng tới xây dựng Mỳ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp và tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu, sự kiện kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình chế biến, phát triển chuỗi giá trị từ nguyên liệu, chế biến đến dịch vụ; qua đó gia tăng giá trị kinh tế và sức cạnh tranh của ẩm thực địa phương trong quá trình hội nhập.

Một niêu Mỳ Quảng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Diễn ra trong hai ngày 14-15/8, ngày hội có nhiều hoạt động phong phú như: Tôn vinh các thương hiệu Mỳ Quảng đặc sắc Đà Nẵng năm 2026; không gian trải nghiệm và thưởng thức các thương hiệu Mỳ Quảng tiêu biểu; trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản và nguyên liệu đặc trưng xứ Quảng; quảng diễn chế biến Mỳ Quảng của các nghệ nhân, đầu bếp; giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, quảng bá du lịch ẩm thực; kết nối doanh nghiệp và xúc tiến thương hiệu.

Ngay trong ngày khai mạc, chương trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức Mỳ Quảng và tìm hiểu về nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của xứ Quảng.

Tô Mỳ Quảng với đủ các hương vị xứ Quảng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Không gian ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động trình diễn chế biến, giao lưu văn hóa, trưng bày đặc sản và giới thiệu các thương hiệu Mỳ Quảng tiêu biểu, tạo điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Tham dự ngày hội, chị Ngọc Vân du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là dịp để trực tiếp thưởng thức nhiều phiên bản Mỳ Quảng với hương vị đặc trưng, đồng thời có thêm những trải nghiệm thú vị về văn hóa, ẩm thực của miền Trung. "Các hoạt động được tổ chức phong phú, gần gũi giúp du khách hiểu hơn về nguồn gốc, cách chế biến và giá trị của món ăn truyền thống này," chị Ngọc Vân chia sẻ.

Dịp này, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình "Tôn vinh Thương hiệu Mỳ Quảng Đặc sắc Đà Nẵng 2026" nhằm ghi nhận những thương hiệu có chất lượng, uy tín và có đóng góp tích cực trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực địa phương, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương./.

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