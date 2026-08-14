Cần Thơ tổ chức Tuần lễ Ẩm thực Tây Đô dịp Quốc khánh 2/9

Tuần lễ Ẩm thực Thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô-Tinh hoa miền sông nước” dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9 tại Công viên sông Hậu, phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ, với hơn 200 gian hàng cùng nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực, văn hóa và du lịch.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch Thành phố Cần Thơ tổ chức, hướng đến quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời mở rộng không gian giới thiệu tinh hoa ẩm thực của các địa phương có sản phẩm đặc trưng trong cả nước.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Tuần lễ Ẩm thực dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 28/8. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sỹ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, tạo không khí lễ hội sôi động trong những ngày cao điểm chào mừng Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn của sự kiện là hệ thống các không gian trải nghiệm được tổ chức theo nhiều chủ đề. Trong đó, Không gian Ẩm thực Tây Đô giới thiệu những món ăn, thức uống đặc trưng của Cần Thơ và miền sông nước; Không gian Tinh hoa ẩm thực Việt mở rộng bức tranh ẩm thực với các sản phẩm đặc sắc đến từ nhiều vùng miền.

Bên cạnh đó là Không gian Phố hàng rong, Không gian Chợ quê, khu vực giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP. Ban tổ chức hy vọng các không gian này được sẽ tái hiện nét sinh hoạt, văn hóa ẩm thực dân dã, gần gũi của người dân vùng Tây Nam bộ, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người dân, du khách.

Tại Không gian quảng bá du lịch Cần Thơ, các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng của thành phố được giới thiệu, qua đó giúp du khách có thêm thông tin để kết hợp tham quan, trải nghiệm trong thời gian lưu trú tại địa phương.

Trong khuôn khổ Tuần lễ còn diễn ra Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp Thành phố Cần Thơ lần thứ 1 năm 2026. Đây là hoạt động mới, tạo sân chơi để các đầu bếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và thể hiện kỹ năng chế biến, trình bày món ăn. Hội thi góp phần tôn vinh đội ngũ làm nghề và nghệ thuật ẩm thực, nhất là những giá trị đặc trưng của vùng Tây Đô.

Cùng với các hoạt động ẩm thực là Không gian Triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ, giới thiệu cảnh quan, văn hóa, con người và những điểm đến tiêu biểu của thành phố. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Theo ban tổ chức, Tuần lễ Ẩm thực Thành phố Cần Thơ năm 2026 nhằm tạo thêm một sản phẩm phục vụ khách du lịch trong dịp lễ và hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị ẩm thực truyền thống. Thông qua hoạt động quảng bá, giao lưu và kết nối, sự kiện góp phần khuyến khích các cơ sở ẩm thực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từng bước xây dựng thương hiệu “Ẩm thực Tây Đô” thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Cần Thơ.

Sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội liên kết giữa các ngành du lịch, nông nghiệp, công thương và các địa phương. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có điều kiện quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và kết nối các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm địa phương.

Với sự kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, du lịch và thương mại, Tuần lễ Ẩm thực Thành phố Cần Thơ năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút du khách đến Cần Thơ, gia tăng trải nghiệm và chi tiêu du lịch.

Qua sự kiện, Cần Thơ cũng có thêm cơ hội giới thiệu hình ảnh một đô thị miền sông nước năng động nhưng vẫn đậm bản sắc, đồng thời quảng bá những giá trị ẩm thực đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Tây Đô đến du khách trong nước và quốc tế./.

Tinh hoa Ẩm thực Xứ Quảng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương Việc tổ chức ngày hội Tôn vinh Mỳ Quảng góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản ẩm thực truyền thống, đồng thời hướng tới đưa Mỳ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.