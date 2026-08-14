Vụ sập hầm ở Ấn Độ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ ngày 14/8 cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ sập đường hầm tại bang Uttarakhand, miền Bắc nước này, xảy ra trước đó 1 ngày.



Sự cố nói trên xảy ra tại đường hầm thuộc một dự án thủy điện đang được xây dựng ở huyện Chamoli, bang Uttarakhand, vào chiều tối 13/8 theo giờ địa phương. Mưa lớn khiến lượng nước đột ngột dâng cao, kéo theo đất đá và bùn tràn vào công trường, làm sập đường hầm.

Theo Tân Hoa xã, khoảng 25 công nhân đang làm việc bên trong đường hầm vào thời điểm xảy ra sự cố.



Lực lượng cứu hộ đã được triển khai và đưa được khoảng 16 công nhân ra ngoài an toàn. Giới chức địa phương cho biết 7 thi thể cũng đã được tìm thấy.

Hiện hoạt động cứu hộ tại Chamoli vẫn đang tiếp tục, với mục tiêu sớm xác định vị trí những công nhân còn mất tích và đưa họ ra ngoài.

Tuy nhiên, công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do nước và đất đá tiếp tục gây cản trở bên trong đường hầm.



Chamoli nằm trong khu vực Himalaya, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong mùa mưa. Địa hình núi cao, cấu trúc địa chất phức tạp cùng sự phát triển nhanh của các dự án thủy điện và cơ sở hạ tầng khiến công tác xây dựng tại khu vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Sự cố mới nhất nói trên một lần nữa làm dấy lên quan ngại về sự an toàn tại các công trình ngầm ở Uttarakhand.

Trước đó, vào tháng 11/2023, một vụ sập đường hầm khác cũng thuộc bang Uttarakhand đã khiến 41 công nhân bị mắc kẹt trong 17 ngày trước khi được giải cứu an toàn sau một chiến dịch quy mô lớn với sự tham gia của nhiều cơ quan và chuyên gia trong và ngoài Ấn Độ./.

Sập đường hầm tại Ấn Độ: Đưa nhiều thi thể ra khỏi hiện trường Sự cố được cho là liên quan đến một túi khí methane trong các tầng đá bất ngờ thoát ra, gây nổ và tạo ra lượng lớn khói cùng khí độc trong đường hầm.

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