Rò rỉ khí độc tại xưởng phá dỡ tàu ở Bangladesh, nhiều người thiệt mạng

Ngày 14/8, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 5 người khác mất tích trong vụ rò rỉ khí độc tại một xưởng phá dỡ tàu ở thành phố cảng Chittagong, Đông Nam Bangladesh.



Phát biểu với báo giới, quan chức cảnh sát cấp cao Abdul Kuddus Chowdhury cho biết vụ việc xảy ra tại xưởng phá dỡ và tái chế tàu Ferdous Steel khiến 8 công nhân thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa đã phát hiện một số công nhân bất tỉnh và đưa tới bệnh viện.



Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những công nhân mất tích và một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc.



Điều tra sơ bộ cho thấy dường như xưởng phá dỡ tàu trên đã không tuân thủ quy trình an toàn, vì đáng lẽ cần phải loại bỏ hoàn toàn khí gas trên con tàu trước khi tiến hành phá dỡ.

Được biết, con tàu được xưởng Ferdous Steel phá dỡ trước đây được dùng để vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).



Hiện lãnh đạo xưởng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.



Các cơ sở phá dỡ tàu ở Bangladesh chủ yếu nằm ở khu vực trải dài 25km bên bờ biển Chittagong ở Vịnh Bengal. Khu vực này là một trong những trung tâm phá dỡ tàu biển lớn nhất thế giới với hàng chục nghìn lao động./.

Ấn Độ: Rò rỉ khí gas nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng Theo cảnh sát, sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực.

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