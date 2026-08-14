Đưa Cát Bà trở thành điểm đến du lịch xanh mang tầm quốc tế

Đặc khu Cát Hải phấn đấu xây dựng Cát Bà là điểm đến du lịch xanh, an toàn, văn minh, mang tầm quốc tế; góp phần đưa Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà trở thành biểu tượng của phát triển bền vững, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Để đạt được mục tiêu này, Đặc khu Cát Hải xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa của địa phương.

Đặc biệt, Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà là lợi thế nổi trội, mang tầm quốc tế, tạo động lực quan trọng để nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của du lịch Cát Bà.

Đặc khu sẽ tập trung đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm thiên nhiên, du lịch cộng đồng và du lịch gắn với các giá trị văn hóa bản địa. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại.

Đặc khu cũng đặc biệt chú trọng công tác quản lý, bảo tồn di sản, gìn giữ hệ sinh thái biển và rừng đặc hữu của quần đảo Cát Bà.

Đây được xem là nền tảng để Cát Bà nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế là điểm đến xanh, chất lượng cao và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Khu Du lịch quốc gia vào năm 2026.

Đặc khu Cát Hải đang triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả, Đặc khu Cát Hải tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án dài hạn.

Song song với đó, địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, hạ tầng môi trường và hạ tầng số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của một điểm đến du lịch quốc tế.

Mới đây nhất, nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và phát triển du lịch thông minh, Ủy ban Nhân dân Đặc khu Cát Hải đã hoàn thành việc lắp đặt, đưa vào vận hành 58 điểm phát sóng wifi miễn phí tại các khu vực công cộng như bến tàu, quảng trường, công viên và một số địa điểm phục vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi để du khách tiếp cận các tiện ích số, nâng cao trải nghiệm trong quá trình tham quan, du lịch và lưu trú tại Đặc khu Cát Hải.

Thời gian vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, bên cạnh thế mạnh biển đảo, Đặc khu Cát Hải đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện quy mô lớn, các giải chạy marathon, các tuần văn hóa thể thao, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm, trekking xuyên rừng quốc gia.

Bên cạnh các sản phẩm du lịch với thiên nhiên, địa phương còn chú trọng phát triển dịch vụ về đêm, lễ hội và ẩm thực để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Sáu tháng đầu năm 2026, Đặc khu Cát Hải đón và phục vụ 2.504.372 lượt khách, tăng 21,27% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế đạt 583.342 lượt khách.

Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.771,1 tỷ đồng, tăng 23,46% so với cùng kỳ năm 2025./.

Hoàn thiện cơ chế quản trị Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà Quảng Ninh và Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kết nối du lịch và bảo tồn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà.

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