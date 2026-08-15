Giá vàng thế giới tăng khoảng gần 1% trong tuần qua

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 14/8 và tăng khoảng 0,9% trong tuần qua, nhờ đồng USD yếu đi sau khi các số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới. Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.379,95 USD/ounce trong phiên cuối tuần, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 4.437,30 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm 0,3%, khiến vàng, loại tài sản được định giá bằng đồng tiền này, trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Giá kim loại quý này cũng nhận được sự hỗ trợ từ việc số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026, cùng với các số liệu lạm phát được công bố trong tuần này nhìn chung đúng như dự báo. Những yếu tố này đã làm giảm đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới.

Tiếp tục đà tăng của tuần trước đó, giá vàng bước vào tuần này vọt lên mức cao nhất trong 9 tuần, do hoạt động mua vào của giới đầu tư. Có thời điểm, giá kim loại quý này vọt lên 4.400 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Duy trì đà tăng trong phiên sau đó, giá vàng thế giới đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng vào phiên 12/8, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ đúng như dự báo, củng cố niềm tin Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 tới. Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 4.406,64 USD/ounce.

Tuy nhiên, do áp lực chốt lời, giá vàng rời đỉnh 2 tháng trong phiên 13/8. Sau khi lên đến 4.449,39 USD/ounce, giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 4.354,58 USD/ounce. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 33%, giảm so với mức 55% của tuần trước.

Hiện hầu hết các chuyên gia phân tích đều dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất trong phạm vi hiện tại là 3,5-3,75%. Với dự báo này, giá vàng được cho là vẫn còn dư địa tăng, do môi trường lãi suất thấp thường hỗ trợ cho vàng, loại tài sản không sinh lời.

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ sau khi có thêm hai tàu bị tấn công và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.

Giá dầu cũng tăng trong tuần qua sau những diễn biến này. Nếu giá dầu tiếp tục tăng sẽ gây áp lực giảm lên thị trường kim loại, bởi điều này sẽ thúc đẩy lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất./.

Giá vàng và dầu đồng loạt giảm, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới Giá vàng và dầu thô đồng loạt giảm do hoạt động chốt lời và những lo ngại về nhu cầu, trong khi chứng khoán Mỹ tăng mạnh với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục.

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