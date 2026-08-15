Microsoft từng bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh tại thị trường tỷ dân

Trong 5 năm qua, ít nhất 15 văn phòng chi nhánh và công ty liên doanh của Microsoft tại Trung Quốc đã đóng cửa. Các nguồn thạo tin cho biết Microsoft đang thực hiện một chiến lược điều chỉnh hoạt động kinh doanh liên quan đến thị trường này.

Một trong số các nguồn tin nhấn mạnh rằng dù Microsoft hiện chưa có kế hoạch rút khỏi thị trường này, nhưng tập đoàn từng cân nhắc rời đi vào năm 2023.

Lý do là một số lãnh đạo cấp cao nhận thấy hãng đang phải gánh chịu rủi ro địa chính trị trong khi lợi ích kinh tế thu về lại quá khiêm tốn. Theo công bố của Microsoft vào năm 2024, thị trường Trung Quốc chỉ đóng góp 1,5% vào tổng doanh thu toàn cầu của hãng.

Các nguồn tin cho biết Microsoft đã chịu tác động từ diễn biến trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm nội địa - giải pháp mà nước này đánh giá là an toàn hơn và có chất lượng ngày càng cạnh tranh trực tiếp với Windows và Office.

Trong khi đó, các lệnh hạn chế từ phía Mỹ, bao gồm kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến, đã cản trở nỗ lực mở rộng mảng kinh doanh điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) đầy tiềm năng của Microsoft tại Trung Quốc.

Khảo sát môi trường kinh doanh mới nhất của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho thấy chỉ có 52% số đơn vị tham gia trả lời coi Trung Quốc là ưu tiên đầu tư hàng đầu toàn cầu, giảm đáng kể so với mức 62% vào năm 2019. Diễn biến quan hệ Mỹ - Trung đã tiếp tục làm ảnh hưởng đến niềm tin của các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại đây.

Dù những nỗ lực trở thành nhà cung cấp công nghệ được lựa chọn hàng đầu cho khối cơ quan nhà nước Trung Quốc không mang lại kết quả như kỳ vọng, Microsoft đã tìm thấy đà tăng trưởng mới ở khu vực tư nhân.

Hai nguồn tin từ tập đoàn cho hay các doanh nghiệp như ByteDance và hãng thời trang nhanh Shein có các mảng kinh doanh cốt lõi phục vụ khách hàng phương Tây, do đó họ dựa vào nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft để quản lý dữ liệu nhằm tuân thủ các quy định pháp lý nước ngoài.

Microsoft cũng cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp Trung Quốc quyền truy cập độc quyền thông qua Azure vào những mô hình AI của các nhà cung cấp phương Tây như OpenAI - đơn vị vốn không cung cấp dịch vụ trực tiếp tại Trung Quốc.

Ba nguồn tin tiết lộ rằng đến giữa những năm 2020, việc hỗ trợ các công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu đã trở thành mảng kinh doanh lớn nhất liên quan đến Trung Quốc của Microsoft.

Dù vậy, hai trong số các nguồn tin nhấn mạnh doanh số từ mảng này vẫn còn rất nhỏ so với tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn.

Các nhà phân tích cũng đặt dấu hỏi về tính bền vững của mảng kinh doanh AI này do phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba như OpenAI.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng không nhất thiết phải dùng Azure nếu họ chuyển sang sử dụng các mô hình AI nội địa như Kimi - vốn có khả năng cạnh tranh ngày càng cao với các giải pháp phương Tây nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều./.

BofA duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Microsoft Cổ phiếu Microsoft là một trong những cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn có diễn biến kém tích cực nhất từ đầu năm 2026 đến nay, khi giảm khoảng 20%, bất chấp việc tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động AI.

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