Tây Ninh không để điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.

Tuy nhiên, để biến dư địa thành kết quả thực chất, tỉnh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao khả năng hấp thụ các nguồn lực đầu tư.

Củng cố nền tảng tăng trưởng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn thông tin, bức tranh kinh tế 7 tháng tiếp tục cho thấy nhiều động lực tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2025; riêng tháng 7 tăng 14,9%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,22%. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục mở rộng với 4.416 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 65%, tổng vốn đăng ký 29.066 tỷ đồng, tăng 120%.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục được khơi thông. Đến nay, Tây Ninh cấp mới 125 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn 56.703,21 tỷ đồng và 108 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 472,39 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 1.414,32 triệu USD, đưa Tây Ninh vào Top 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Những kết quả trên cho thấy nền kinh tế đang có nhiều điểm tựa để tăng tốc. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao cũng đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng hấp thụ nguồn lực, nhất là đối với đầu tư công và khu vực doanh nghiệp.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại tại doanh tại Khu công nghiệp TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, đến ngày 30/7, toàn tỉnh đã giải ngân 16.013,3 tỷ đồng, đạt 49,93% kế hoạch tỉnh phân bổ và 51,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức 47,75% cùng kỳ năm 2025. Đến ngày 29/7, tỷ lệ giải ngân đạt 52,77%, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, khối lượng vốn cần giải ngân trong những tháng cuối năm còn lớn. Bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Theo bà Lê Thị Hồng Gấm - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, để đầu tư công thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần tập trung xử lý những khâu còn chậm, nhất là hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai dự án và đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn. Đối với các dự án khởi công mới, việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cần được thực hiện khẩn trương, tạo cơ sở phân bổ và giải ngân vốn, qua đó nâng khả năng hấp thụ nguồn lực đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Do đó, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, mặt bằng, thủ tục đầu tư và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư là những khâu quan trọng để tăng khả năng hấp thụ vốn, phát huy vai trò đầu tư công như nguồn vốn dẫn dắt, tạo sức lan tỏa sang xây dựng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thị trường lao động.

Bên cạnh đầu tư công, một vấn đề khác đặt ra là sức khỏe của khu vực doanh nghiệp. Trong 7 tháng, bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, có 1.216 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 75%, và 400 doanh nghiệp giải thể, tăng 65% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy yêu cầu của tăng trưởng không chỉ là thu hút thêm dự án, thành lập thêm doanh nghiệp, mà còn phải nâng khả năng tồn tại, mở rộng sản xuất và tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Gỡ điểm nghẽn để tăng sức cạnh tranh

Đối với công nghiệp, thách thức lớn hơn nằm ở chất lượng tăng trưởng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh Ngô Văn Lê cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không còn chủ yếu ở tốc độ tăng trưởng hay khả năng thu hút đầu tư, mà ở chất lượng và độ sâu của chuỗi giá trị công nghiệp.

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phần lớn các ngành công nghiệp chủ lực vẫn phát triển theo mô hình gia công, sản xuất trung gian, phụ thuộc vào nguyên liệu, công nghệ, thiết kế và thị trường bên ngoài. Trong khi quy mô xuất khẩu lớn, giá trị gia tăng nội địa ở nhiều ngành chưa tương xứng; các khâu có giá trị cao như nghiên cứu - phát triển, thiết kế sản phẩm, vật liệu nền, thương hiệu và phân phối quốc tế còn hạn chế.

Liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, công nghiệp hỗ trợ thiếu chiều sâu, chưa có nhiều doanh nghiệp vệ tinh đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn. Cơ cấu công nghiệp vẫn thiên về các ngành thâm dụng lao động, tài nguyên, trong khi thiết bị điện, điện tử, máy móc và cơ khí chế tạo phát triển chưa tương xứng.

Từ thực tế này, Tây Ninh cần chuyển từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, lấy đổi mới công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, logistics, nhân lực kỹ thuật và chuyển đổi xanh làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cùng với bài toán công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính cũng cần tiếp tục được tháo gỡ để giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh Lưu Văn Khánh, quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa của Bộ Xây dựng vẫn phát sinh khó khăn do hệ thống thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong khi địa phương phụ thuộc vào tiến độ cập nhật, cấu hình của các bộ, ngành. Từ ngày 1/1/2026, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục trên hệ thống này; tuy nhiên, lỗi kỹ thuật, kết nối chưa ổn định, tích hợp và đồng bộ dữ liệu chưa thật sự thông suốt vẫn xảy ra.

Những vướng mắc này cho thấy cải cách hành chính không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường số, mà cần bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, dữ liệu được kết nối và kết quả xử lý phản ánh đúng thực tế. Đây là điều kiện quan trọng để giảm các "chi phí vô hình," nâng khả năng hấp thụ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Ở lĩnh vực quản trị, Tây Ninh đã đạt một số kết quả đáng chú ý khi 99,36% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa và trả kết quả điện tử, đạt 97,12 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố về chất lượng phục vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối 100% sở, ban, ngành và cấp xã; mạng 5G phủ sóng 91% dân số.

Những kết quả này tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là chuyển những kết quả về cải cách hành chính, chuyển đổi số thành năng lực phục vụ thực tế, nhất là đối với các thủ tục liên quan trực tiếp đến đầu tư, đất đai, xây dựng và sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10 - 10,5% trong năm 2026 đòi hỏi sự cộng hưởng của nhiều động lực, từ công nghiệp, đầu tư đến thương mại-dịch vụ, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Trong số đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đưa nguồn vốn vào nền kinh tế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến xây dựng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thị trường lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành không để điểm nghẽn làm chậm dòng vốn, gián đoạn sản xuất, kinh doanh hoặc hạn chế khả năng hấp thụ các nguồn lực xã hội; tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả thu hút và hấp thụ vốn đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với thị trường xuất khẩu.

Nhấn mạnh yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ông Lê Văn Hẳn cho rằng, mỗi hồ sơ được giải quyết kịp thời là thêm một cơ hội đầu tư, mỗi kiến nghị của doanh nghiệp được tháo gỡ là góp phần củng cố niềm tin; ngược lại, mỗi sự chậm trễ đều làm phát sinh chi phí cho xã hội.

Vì vậy, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp phải trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác điều hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và kinh tế tư nhân đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng.

Từ nền tảng tăng trưởng trong 7 tháng, nhiệm vụ của Tây Ninh trong những tháng còn lại của năm 2026 không chỉ là duy trì đà tăng mà phải tăng tốc tại những lĩnh vực còn dư địa, đồng thời xử lý dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở khả năng hấp thụ nguồn lực. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026./.

Tây Ninh đồng bộ giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP 10,47% Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026, theo đó, quý 3 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,38%, quý 4 đạt 11,11%, cả năm đạt 10,47%.

​