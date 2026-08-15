Argentina khởi động siêu dự án xuất khẩu khí đốt trị giá 51 tỷ USD

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Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 14/8, tập đoàn dầu khí quốc gia Argentina (YPF) vừa chính thức công bố "siêu dự án" khí thiên nhiên hóa lỏng "Argentina LNG," đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nền kinh tế và ngành công nghiệp năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này.

Với tổng mức đầu tư khổng lồ ước tính lên tới 51 tỷ USD, đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất từng được trình lên và phê duyệt dưới khuôn khổ của Cơ chế Khuyến khích Đầu tư Lớn (RIGI).

Sáng kiến này không chỉ thiết lập một kỷ lục đối với nền kinh tế nội địa mà còn lớn hơn tổng mức đầu tư của 21 dự án RIGI đã được thông qua trước đó cộng lại (khoảng hơn 46,7 tỷ USD), qua đó khẳng định tham vọng thay đổi hoàn toàn cục diện kinh tế vĩ mô của Argentina trong thập kỷ tới.

Dự án "Argentina LNG" là một nỗ lực liên doanh mang tính chiến lược toàn cầu, được thực hiện bởi YPF với 36% cổ phần, hợp tác cùng hai gã khổng lồ trong ngành năng lượng thế giới là tập đoàn Eni của Italy và XRG của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), mỗi bên nắm giữ 32% cổ phần.

XRG được biết đến là nhánh đầu tư quốc tế của ADNOC, công ty dầu khí nhà nước của Abu Dhabi. Mục tiêu cốt lõi của siêu dự án này là khai thác nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào từ mỏ Vaca Muerta ở tỉnh Neuquén, sau đó xử lý và biến đổi thành khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) để xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Hoạt động xuất khẩu sẽ được vận hành chủ yếu từ vùng duyên hải của tỉnh Río Negro, thuộc khu vực vịnh San Matías, mở ra một cửa ngõ giao thương năng lượng mới.

Xét về khía cạnh tài chính và kỹ thuật, kế hoạch giải ngân của dự án được chia thành nhiều giai đoạn với chiến lược rõ ràng. Trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2031, liên doanh dự kiến sẽ rót khoảng 29 tỷ USD để đưa hai đơn vị hóa lỏng nổi (FLNG) vào hoạt động.

Trong số này, khoảng 24 tỷ USD sẽ được phân bổ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ bao gồm các tổ hợp công nghiệp, đường ống dẫn khí chuyên dụng và cơ sở cảng biển.

Khoảng 5 tỷ USD còn lại sẽ được tập trung vào giai đoạn thăm dò, phát triển thượng nguồn và khoan giếng khai thác. Ban đầu, hệ thống sẽ hoạt động với công suất 12 triệu tấn mỗi năm và sau đó có kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô lên tới 18 triệu tấn.

Quá trình thu xếp vốn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức tín dụng, với ngân hàng JP Morgan đóng vai trò tư vấn. Trong đợt huy động vốn đầu tiên trị giá 15,5 tỷ USD, đã có tới 47 ngân hàng nộp hồ sơ dự thầu với tổng giá trị cao gấp 2,4 lần số tiền mà liên doanh tìm kiếm.

Về mặt tác động kinh tế và xã hội, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành cỗ máy tạo việc làm và động lực phát triển mạnh mẽ cho chuỗi cung ứng nội địa. Trong giai đoạn xây dựng dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2030, dự án sẽ tạo ra trung bình hơn 20.000 việc làm mỗi năm, với đỉnh điểm có thể lên tới 40.000 người vào năm thứ ba.

Khi bước vào giai đoạn vận hành thương mại từ năm 2031, dự án sẽ duy trì khoảng 8.000 việc làm ổn định. Đáng chú ý, liên doanh này cam kết sẽ tích hợp chuỗi giá trị trong nước, với ước tính khoảng 15 tỷ USD sẽ được chi tiêu để mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp nội địa.

Về lâu dài, YPF dự báo dự án sẽ mang lại nguồn thu ngoại tệ khổng lồ từ xuất khẩu, ước tính lên tới gần 10 tỷ USD mỗi năm và kéo dài liên tục trong vòng hai thập kỷ.

Để một siêu dự án quy mô này có thể trở thành hiện thực, việc tham gia vào Cơ chế RIGI là yếu tố mang tính quyết định. Đạo luật này cung cấp một khung pháp lý vững chắc, đảm bảo sự ổn định dài hạn về các mặt thuế khóa, hải quan và quy định ngoại hối, tạo điều kiện tiên quyết để thu hút nguồn tài trợ quốc tế.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của YPF, ông Horacio Marín, đã gọi đây là nền tảng tăng trưởng vượt bậc, không chỉ tạo ra việc làm và phát triển công nghệ mà còn nâng tầm vị thế của Argentina trên bản đồ năng lượng toàn cầu, đưa ngành năng lượng trở thành nguồn cung cấp ngoại tệ chủ lực cho đất nước./.

UAE phê duyệt dự án khí đốt ngoài khơi trị giá 6,2 tỷ USD Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đang đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường ống nhằm tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

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